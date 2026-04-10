تصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان وصواريخ حزب الله تصل إلى حيفا وتل أبيب

تصاعدت حدة المواجهات على الجبهة اللبنانية، اليوم الجمعة، مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على مناطق متفرقة من الجنوب، بالتزامن مع إعلان حزب الله تنفيذ هجمات عدة استهدفت مواقع داخل إسرائيل، وسط حديث عن توجه لخفض وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية تحت ضغط أمريكي.

في هذا السياق، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الجيش يستعد لتقليص عملياته في لبنان عقب اتصال هاتفي جرى الليلة الماضية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفق القناة 13 الإسرائيلية، أشار ترامب إلى أن نتنياهو سيتجه إلى "تخفيف" نهجه تجاه لبنان، في إطار مساعٍ لاحتواء التصعيد، فيما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن دعوة واشنطن إلى خفض الهجمات دعماً للمفاوضات مع إيران.

كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤول أمريكي، بأن ترامب وجّه تحذيراً واضحاً لنتنياهو، شدد فيه على ضرورة تقليص وتيرة الضربات، محذراً من أن استمرار التصعيد قد يقوض وقف إطلاق النار مع إيران. في المقابل، أكد مسؤول إسرائيلي للصحيفة أن تل أبيب تتجه فعلاً إلى خفض حدة هجماتها استجابة لهذا الطلب.

وفي تطور متصل، نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مصادر دبلوماسية أن ترامب كان قد وافق مبدئياً على وقف إطلاق نار شامل يشمل مختلف جبهات المنطقة، بما فيها لبنان، قبل أن يتغير هذا الموقف عقب اتصال مع نتنياهو، الذي أعلن لاحقاً عدم وجود أي هدنة في لبنان.

ميدانياً، شملت الغارات الإسرائيلية عدداً من البلدات الجنوبية، من بينها البازورية، حناوية، كفروة، وادي عزة، شحور، حبوش، زفتا، وقعقعية الصنوبر، وقعقعية الجسر، إضافة إلى مجدل سلم والبابلية.

وكان يوم الخميس قد شهد ذروة التصعيد، مع تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي استهدف 52 بلدة ومنطقة في جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة خمسة آخرين. وسبق ذلك يوم الأربعاء تصعيد وُصف بالأعنف، حيث نُفذت نحو 100 غارة خلال عشر دقائق فقط، ما أدى إلى مقتل أكثر من 250 شخصاً.

في المقابل، أعلن حزب الله، في سلسلة بيانات، تنفيذ عمليات عسكرية متعددة ضد مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي، شملت قصف تجمعات في بلدة الطيبة جنوبي لبنان، واستهداف مستوطنة أفيفيم ثلاث مرات متتالية شمال إسرائيل.

وأوضح أنه استخدم صواريخ ومسيّرات انقضاضية لضرب مرابض المدفعية شمال مستوطنة غورن، كما استهدف مستوطنتي المطلة وشلومي، إضافة إلى قصف تجمع لآليات الجيش الإسرائيلي عند نقطة جيبيا قبالة بلدة ميس الجبل، وتجمع آخر للجنود في مارون الراس، إلى جانب هجوم بمسيّرة على موقع المرج.

كما أشار إلى قصف تجمعات عسكرية في مناطق مجمع موسى عباس وتلة شمران في محيط بنت جبيل، واستهداف مواقع في محيط الخيام وبلدتي عيناتا وبنت جبيل، فضلاً عن قصف تجمع للقوات الإسرائيلية على طريق رشاف-صربين باستخدام المدفعية.

وأعلن الحزب استهداف بنى تحتية عسكرية في مدينة حيفا بصواريخ نوعية، إلى جانب تنفيذ هجمات بمسيّرات انقضاضية على تجمعات للجنود داخل ثكنتي برانيت ويعرا.

في المقابل، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتراض صاروخ أُطلق من لبنان باتجاه تل أبيب، مع سقوط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه نتنياهو، الخميس، أنه أصدر تعليمات للحكومة ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن.

ومن المرتقب أن تستضيف وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، خلال الأسبوع المقبل، جولة مفاوضات بين إسرائيل ولبنان، بحسب ما صرّح به مسؤول أمريكي لوكالة الصحافة الفرنسية يوم الخميس.