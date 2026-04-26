نتنياهو يكشف خضوعه سرًا لعلاج سرطان البروستاتا: أخفيت إصابتي لمنع إيران من استغلالها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه شُخّص بسرطان البروستاتا في مرحلة مبكرة وخضع للعلاج، لكنه أخفى حالته الصحية لمدة شهرين لتجنب استخدامها ضد إسرائيل خلال الحرب مع إيران.

وفي بيان نشره على منصة "إكس"، أوضح نتنياهو، الذي سيبلغ 77 عامًا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أنه طلب تأجيل نشر تقريره الصحي السنوي حتى لا يُعلن في "ذروة الحرب"، مضيفًا أن الهدف كان "منع النظام الإيراني الإرهابي من نشر مزيد من الدعاية الكاذبة ضد إسرائيل".

وأشار التقرير الصحي السنوي لرئيس الوزراء إلى أن نتنياهو خضع لعملية جراحية في ديسمبر/كانون الأول 2024 لعلاج تضخم البروستاتا، وهي عملية تم الإعلان عنها سابقًا في حينها.

وقال آهرون بوبوفتر، مدير قسم الأورام في مستشفى هداسا في القدس، إنه خلال متابعة روتينية قبل عدة أشهر اكتشف الأطباء وجود سرطان في البروستاتا في مرحلة مبكرة. وأضاف أن رئيس الوزراء عُرض عليه خيار المراقبة النشطة أو العلاج الإشعاعي، واختار الخضوع لعلاج إشعاعي.

وقال نتنياهو: "أنا بصحة جيدة وفي حالة بدنية ممتازة.. كان لديّ مشكلة طبية بسيطة في البروستاتا وتم علاجها بالكامل."

وأضاف أنه عند تلقيه تشخيصًا بوجود ورم خبيث، قرر الخضوع للعلاج فورًا، قائلاً: "عندما تُعطى لي معلومات في الوقت المناسب حول خطر محتمل، أريد معالجته فورًا، وهذا ينطبق على المستوى الوطني والشخصي. هذا ما فعلته. خضعت لعلاج موجّه أزال المشكلة ولم يترك أي أثر. تلقيت عدة جلسات علاج قصيرة، وكنت أقرأ كتابًا وأواصل عملي. لقد اختفى الورم بالكامل."

وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلاً عن مصدر إسرائيلي مطلع، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد شُخّص بالإصابة بمرض السرطان قبل عدة أشهر. وأوضح المصدر أن نتنياهو خضع لبرنامج علاج إشعاعي بدأه منذ نحو شهرين ونصف، مشيراً إلى أنه أتمّ مراحل العلاج مؤخراً.

وفي يوليو/تموز 2023، نُقل نتنياهو إلى مستشفى بعد إغمائه، وقال هو وأطباؤه في ذلك الوقت إنها حالة جفاف، لكن تبين لاحقًا أنه تم تركيب جهاز مراقبة قلب تحت الجلد. كما خضع في الشهر نفسه لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.

منذ ذلك الحين، أثار صحفيون وأعضاء في المعارضة شكوكًا بشأن اكتمال المعلومات التي تُقدَّم للجمهور، إذ واجه نتنياهو، وهو أطول رئيس وزراء بقاءً في الحكم في إسرائيل، انتقادات سابقة بسبب عدم الكشف الكامل عن تفاصيل وضعه الصحي.

وقالت عضوة الكنيست المعارضة نعمة لازيمي في منشور على منصة "إكس: "صحة رئيس الوزراء مسألة أمن قومي، ومن حق الجمهور معرفة الحقيقة"، داعية مكتب رئيس الوزراء إلى توضيح "سبب إخفاء المعلومات في الوقت الفعلي".