"هآرتس": جنود إسرائيليون ينهبون منازل في جنوب لبنان "بعلم قادتهم"

أفاد تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية بأن جنودًا إسرائيليين قاموا بنهب ممتلكات مدنية على نطاق واسع من منازل ومتاجر في جنوب لبنان، وذلك بعلم من قادتهم.

ووفقًا للتقرير، شملت عمليات النهب، دراجات نارية، وأجهزة التلفزيون، ولوحات فنية، وأرائك وسجاد. ورغم علم القيادات العسكرية بهذه الممارسات، فإنها، بحسب الشهادات، لم تتخذ أي إجراءات تأديبية لوقفها.

وبحسب التقرير، كان الجنود يقومون بتحميل المسروقات بشكل علني على مركباتهم دون أي محاولة للإخفاء.

وقال أحد الجنود: "أي شخص يأخذ، تلفزيونات، سجائر، أدوات، أي شيء، يضعه فورًا في مركبته أو يتركه جانبًا. لا يوجد أي إخفاء. الجميع يرى ويفهم ما يحدث".

" القادة يعلمون ولا أحد يتحرك"

أفاد جنود بأن القادة إما يتجاهلون ما يحدث أو يكتفون بالاعتراض اللفظي دون فرض أي عقوبات. وقال أحدهم: "في وحدتنا، لا يعلقون حتى أو يغضبون. قادة الكتيبة واللواء يعرفون كل شيء".

وذكر جندي آخر حالة أوقف فيها قائد عسكري جنودًا يحملون مسروقات داخل مركبة عسكرية وأمرهم بالتخلص منها، إلا أنه لم يتم فتح أي تحقيق لاحق، فيما أضاف جندي آخر: "القادة يتحدثون ضد ذلك ويقولون إنه أمر خطير، لكنهم لا يفعلون شيئًا".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي لصحيفة "هآرتس" إنه يتعامل مع قضايا النهب "بأقصى درجات الجدية"، وإنه محظور بشكل صارم، مضيفًا أنه يتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.

وأضاف أن الشرطة العسكرية تنفذ عمليات تفتيش عند الحدود بين إسرائيل ولبنان. لكن التقرير أشار إلى أن بعض الحواجز العسكرية التي كانت تهدف لمنع عمليات النهب عند نقاط الخروج من جنوب لبنان تم إزالتها، بينما لم تُنشأ أخرى في مواقع بديلة.

وقال أحد الجنود إن ضعف تطبيق الإجراءات ساهم في تفشي الظاهرة، مضيفًا: "عندما لا توجد عقوبات، تكون الرسالة واضحة".

وللإشارة، فإن لبنان ليست الحالة الأولى في هذا السياق، إذ مع بداية التوغل البري في قطاع غزة وثّق العديد من جنود الاحتياط سلسلة من مقاطع الفيديو أثناء قيامهم بسلب مقتنيات وممتلكات من منازل فلسطينيين في القطاع، إلا أن الجيش الإسرائيلي سرعان ما حظر على جنوده نشر مثل هذه الفيديوهات التي أظهرت عمليات نهب وسرقة خلال مداهمات منازل المدنيين.

وأشارت شهادات من غزة، على امتداد الحرب، إلى تعرّض مدنيين لعمليات سرقة طالت مواد مختلفة، بينها أموال ومجوهرات وممتلكات منزلية.

"انتهاكات واسعة"

تُتهم القوات الإسرائيلية بارتكاب "انتهاكات واسعة" في لبنان وغزة منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك تدمير البنية التحتية المدنية وعمليات النهب.

وفي حادثة حديثة، تم تصوير جندي وهو يحطم تمثال المسيح في جنوب البلاد، بينما أظهرت صورة أخرى جندية إسرائيلية في مطبخ منزل مدني، ما أثار انتقادات واسعة.

وبعد أكثر من عام من خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار مع حزب الله الموقّع في نوفمبر 2024. اندلعت المواجهات الأخيرة في 2 مارس/آذار2026 ، عقب إطلاق الحزب صواريخ باتجاه إسرائيل.

وأفادت التقارير بأن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 2400 شخص، إلى جانب نزوح أكثر من مليون، في واحدة من أعنف جولات التصعيد.

ورغم سريان هدنة بوساطة أمريكية، واصلت إسرائيل شنّ غاراتها على مناطق في لبنان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، من بينهم الصحافية اللبنانية آمال خليل.

وأمس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، عقب جولة جديدة من المحادثات استضافها البيت الأبيض وجمعت سفيري البلدين.