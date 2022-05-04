وفاة الممثل والكاتب والمخرج المسرحي السعودي جعفر الغريب عن 66 عاما

قالت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية إن الممثل والكاتب والمخرج المسرحي جعفر الغريب توفي يوم الأربعاء بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود.

ولد الغريب في فبراير شباط 1956 بمحافظة الأحساء في المنطقة الشرقية وجاءت انطلاقته في مجال التمثيل مع مسلسل (عائلة أبو كلش) للمخرج رضوان عبد الله عام 1988.

شارك في أكثر من 80 عملا دراميا تلفزيونيا سعوديا وخليجيا أبرزها مسلسلات (طاش ما طاش) و(عيال صابر) و(أهل الديرة) و(خارطة أم راكان) و(يا تصيب يا تخيب) و(أصعب قرار) و(مجاديف الأمل) و(أيام السراب).

قدم عددا من الأفلام منها (بعد الخميس) و(أربعون عاما وليلة) و(صمت الجدران) إضافة إلى مشاركته في البرنامج التلفزيوني (سلامتك).

وحصل على جائزة أفضل ممثل مسرحي في مهرجان المسرح الخليجي عام 1996 كما مثل السعودية في العديد من المهرجانات المسرحية.