رحيل الممثل والمخرج الجزائري أحمد بن عيسى عن عمر ناهز الـ78 عاما

توفي الممثل والمخرج المسرحي الجزائري أحمد بن عيسى الجمعة عن عمر ناهز 78 عاما إثر تعرضه لأزمة صحية. وقالت وزارة الثقافة والفنون في بيان "على مدار 50 عاما تكلل المسار الفني لخريج المعهد الوطني للفنون الدرامية بأكثر من 120 فيلما وعشرات المسرحيات، حيث أخرج عدة أعمال للمسرح الوطني الجزائري، فاز بها بالعديد من الجوائز الوطنية والدولية".

وقالت مصادر إعلامية مقربة من عائلة الفنان، إن بن عيسى توفي في فرنسا حيث كان يحضر مهرجان كان السينمائي الذي يعرض فيلك القطرة الذهبية الذي مثل فيه. وتابعت أن الفنان الجزائري كان يعاني من مرض عضال مؤخرا.

تقلد أحمد بن عيسى منصب مدير مسرح سيدي بلعباس الجهوي في فترة عصيبة كانت تمر بها الجزائر (سنة 1995) واستحدث مهرجان المسرح الممتاز الذي استقطب عددا كبيرا من الجمعيات المسرحية.

من أبرز الأعمال التي أخرجها للمسرح (الزيتونة) و(الطير الأخضر) و(عجاجيبة وعجائب) و(الثمن) و(المغارة المنفجرة) و(المفترسون) و(الحب المفقود) و(ريح الحرور) كما قدم للأطفال مسرحية (وصية دمنة).

ومن أفلامه (أولاد نوفمبر) و(الصامدون) و(كحلاء وبيضاء) و(الشيخ بوعمامة) و(الأجنحة المنكسرة) و(مصطفى بن بولعيد) و(ولد عائلة) و(العودة) و(قصص بدون أجنحة) و(كريم بلقاسم) و(الصوت الخفي).

كما شارك في مسلسلات (الوهم) و(دوامة الحياة) و(الذكرى الأخيرة).

ولد أحمد بن عيسى في منطقة ندرومة بولاية تلمسان غرب الجزائر، في 2 مارس- أذار 1944، وتولى إدارة مسرح سيدي بلعباس الجهوي في سنة 1995.