شاهد: وفاة راي كورديرو أقدم منسق أغاني "دي جي" في العالم

توفي الجمعة راي كورديرو، أقدم منسق موسيقى دي جي بالعالم في هونغ كونغ عن عمر ناهز الـ 98 عاما، بحسب ما أعلنته إذاعة وتلفزيون هونغ كونغ حيث كان يعمل حتى العام 2021. واكتسب راي كورديرو، شهرة عالمية ولقب أقدم دي جي في العالم بعد ستة عقود من العطاء، جمعت ما بين العشرات من المقابلات مع عمالقة الموسيقي العالميين من بينهم فرقة البيتلز.

دخل كورديرو، المولود في هونغ كونغ عام 1924 وهو من أصول برتغالية موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتباره الـ "دي جي" الأطول عملاً في العالم. انضم إلى هيئة الإذاعة العامة في هونغ كونغ في العام 1960 بعد أن عمل كمراقب سجن وكاتب بنك.

عرض راي كورديرو البرنامج الشهير "All the Way With Ray" على راديو RTHK 3 لمدة 51 عامًا ما مكنه من منح فرصة الاستماع السهل للموسيقى من طرف المستمعين.

أجرى كورديرو مقابلة مع فرقة البيتلز في العام 1964 بعد دورة دراسية في لندن في هيئة الإذاعة البريطانية. وتحدث كورديرو لحياة جون لينون وروى حياته قبل الشهرة في هامبورغ بألمانيا.

جعل بث مقابلة البيتلز في إذاعة هونغ كونغ من كورديرو أحد المشاهير. كما أجرى مقابلات مع نجوم آخرين والتقى بإلتون جون وتوني بينيت.