الذكرى الأولى لسقوط الطفل المغربي ريان في بئر.. والداه يرزقان بمولود جديد

بعد مرور عام بالضبط على وفاة الطفل المغربي ريان في بئر مهجورة في حادث مأساوي هز العالم، رزق والداه يوم الخميس بطفل جديد.

وعبر والدا الطفل عن فرحتهما، وقالا إنهما لا ينويان تسميته ريان تعبيراً عن "الإيمان بقضاء الله وقدره".

وكان الطفل ريان (خمس سنوات) قد سقط في بئر ضيقة طولها 32 متراً وقطرها لا يتجاوز 20 سنتمتراً في المنتصف بالقرب من منزله في قرية إغران قرب شفشاون شمالي المغرب، وبقي فيها مدة خمسة أيام، وبعد أن باءت عدة محاولات لإخراجه بالفشل، انتشلت فرق الانقاذ جثته.

لا يمكن أن نسميه ريان لأن ريان أخذه الله عز وجل، ونحن راضون بقضاء الل

وتابعت وسائل إعلام عالمية مباشرة محاولات إنقاذ ريان، وعبر عدد من زعماء العالم عن تعاطفهم مع مأساة ريان.

وقالت والدته سمية خرشيش لموقع "شوف تي في" المحلي "أمس كانت ذكرى مأساة ريان واليوم رزقنا بمولود، لله ما أعطى ولله ما أخذ".

وغادرت عائلة ريان القرية هرباً من الذكرى الأليمة إلى مدينة تطوان في منزل منحه لهم العاهل المغربي محمد السادس.

وعبر والد ريان عن فرحته بالمولود الجديد وقال للصحافة المغربية "بالرغم من أنه بالأمس كانت ذكرى وفاة ريان، ولادة طفل جديد لنا اليوم أعاد الفرحة إلى قلوبنا".

وأضاف "لا يمكن أن نسميه ريان لأن ريان أخذه الله عز وجل، ونحن راضون بقضاء الله".

وأوضحت صحيفة هسبريس الإلكترونية الخميس أن الوضع الصحي للأم مستقر، مشيرة إلى أن إدارة مستشفى سانية الرمل بتطوان (شمال) حيث وضعت مولودها، "ستخصها بحفل على شرفها".

وأشارت الصحيفة إلى الصدفة التي يمثلها تزامن مولد الطفل مع مرور عام تماما على فاجعة مصرع ريان.