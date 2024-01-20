إحياء للإرث المحلي.. مدينة أزمور المغربية تحتضن مهرجانًا للتراث الثقافي

بقلم: يورونيوز

شهد حفل الافتتاح تكريم سفراء التراث وتوقيع شراكات مع عدد من المؤسسات.

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أحيت مؤسسة أزمور للتنمية المحلية، وبدعم من وزارة الثقافة المغربية، التراث الثقافي، في مهرجان يتناول حماية الموروث الثقافية في البلاد.

وشهد المهرجان، الذي امتد على 4 أيام، معارض تناولت البطاقات البريدية القديمة والعملات التاريخية ولوحات التراث المعماري والفن الأزموري إضافة للصناعات المحلية.

وشهد حفل الافتتاح تكريم سفراء التراث وتوقيع شراكات مع عدد من المؤسسات، إضافة لتنظيم أمسية للتراث الصوفي.