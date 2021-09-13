تتبع أثر تسرب الميثان المسبب للاحتباس الحراري

في هذا العدد من برنامج "Climate Now"، نتحدث عن عمل العلماء الذين يتتبعون تسرب غاز الميثان، وهد أحد الغازات الدفيئة الذي يكون تأثيره البيئي كبير جداً ومن الضروري تقليل انبعاثاته من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. سنطلع أيضاً على أحدث البيانات من خدمة كوبرنيكوس حول تغير المناخ لشهر آب / أغسطس.

شهدت أوروبا أحر صيف، حيث كانت درجات الحرارة من حزيران / يونيو إلى آب / أغسطس أعلى بدرجة مئوية واحدة تقريباً من متوسط 1991-2020. ليست بعيدة عن الأرقام القياسية السابقة لصيف 2010 و 2018

ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف في أوروبا مقارنة بالمتوسط ​​في نفس الوقت من العام للفترة 1991-2020 خدمة كوبرنيكوس بشأن تغير المناخ

أوروبا منقسمة إلى قسمين

على خريطة شذوذ درجات الحرارة في أوروبا التي وضعتها خدمة كوبرنيكوس، تنقسم القارة إلى قسمين متميزين.

شهد الجنوب والشرق موجة حر مستمرة، ضربت مدينة سيراكيوز في صقلية، ما يمكن تأكيده أنه أعلى مستوى أوروبي جديد في 11 آب / أغسطس عند 8.84 درجة.

ثم من فرنسا، مروراً بأوكرانيا وصولاً إلى الدول الاسكندنافية، كانت درجات الحرارة أقل بمقدار درجة أو درجتين من المتوسط .

خريطة للشذوذ في درجات الحرارة في أوروبا في آب / أغسطس 2021 خدمة كوبرنيكوس بشأن تغير المناخ

البحث عن الميثان .. أحد الغازات الدفيئة القوية

دعا تقرير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الشهر الماضي إلى بذل جهد كبير لتقليل انبعاثات الميثان من المصادر الصناعية لأن الميثان من الغازات الدفيئة القوية.

سيكون تأثيره على الاحترار أكبر 84 مرة من تأثير ثاني أكسيد الكربون على مدى 20 عاماً، وفقاً لتقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

يمكننا تسليط الضوء على تسرب الميثان بطرق مختلفة مثل استخدام الأقمار الصناعية لخدمة كوبرنيكوس ونماذج الغلاف الجوي لتعقب المصادر غير المعروفة في مواقع إنتاج النفط والغاز، على سبيل المثال.

تحديد التسريبات المجهولة ووقفها

يمكن أيضاً العمل على الأرض من خلال البحث عن الميثان في المدن، شارعاً شارعاً، كما يفعل عالمان قابلناهما في هولندا.

شرع كل من هان نوتو وحسين معاذ الله في الكشف عن تسرب غاز الميثان غير المعروف في مدينة أوتريخت. أدواتهما التي قاما بتركيبها في السيارة فعالة في اكتشاف هذا الغاز عديم اللون والرائحة أثناء تحركهما في جميع أنحاء المدينة.

يؤكد حسين معاذ الله، طالب دكتوراه في جامعة أوتريخت، "من بين مليار جزيء في الهواء، إذا كان أحدها غاز الميثان، ستكون هذه الأجهزة قادرة على اكتشافه".

في ذلك اليوم، نبحث عن آثار الميثان المتسرب من أنابيب الغاز تحت الأرض. يمكنه الفرار من هذا القبيل لشهور أو حتى سنوات دون أن يتم رصده. لكن هذه المرة ، تم القبض عليه متلبسًا. يظهر لنا حسين معاذ الله شاشة آله: _ "فجأة ارتفعت القيمة إلى ما يقرب من 1000 جزء في المليون". _1000 جزء في المليون (أو جزء في المليون) ، أي 500 مرة أعلى من المستويات المعتادة. من الواضح أن لدينا تسرب غاز الميثان تحت أقدامنا. يصف Hanne Notø ، طالب الدكتوراه في جامعة Utrecht ، ما يلي: "نأخذ عينة من الهواء ونحضرها إلى المختبر ثم نحللها أكثر لمعرفة مصدر الهواء. هذا التسرب".

اليوم نبحث عن إشارات غاز الميثان من تسرب أنابيب الغاز تحت الأرض. يمكنه التسرب لشهور أو حتى سنوات دون أن يتم رصده. لكن هنا تم القبض عليه متلبسا.

"فجأة ارتفعت القيمة إلى ما يقرب من 1000 جزء في المليون". يقول الباحث حسين معاذ الله.

ألف جزء في المليون، أو جزء في المليون، أعلى 500 مرة من المستويات المعتادة، لذلك يوجد بالتأكيد تسرب لغاز الميثان هنا

"نأخذ عينة من الهواء ونذهب إلى المختبر لتحليلها بطريقة أكثر شمولاً لمعرفة مصدر التسرب"، تقول الباحثة هان نوتات، طالبة دكتوراه، جامعة أوتريخت.

في شارع آخر في ضواحي المدينة، يريد الفريق التحقق من إشارة ضعيفة قام بتسجيلها. هناك أيضاً غازات دفيئة تتسرب من خط أنابيب تحت الأرض، لكن من الصعب تحديد موقع التسرب الدقيق. في قطاع آخر من أوتريخت، يتصاعد عمود غاز الميثان بواسطة الرياح من محطة معالجة المياه. يود الفريق قياس كمية الغاز المتسربة.

يقول حسين معاذ الله: "نحتاج إلى ربط الميثان الإضافي الذي نجده بمصدره أثناء القيادة بأدواتنا"، ويضيف: "هذا الميثان لا يأتي فقط من نظام الصرف الصحي أو أنابيب الغاز المتسربة".

"تجنب ارتفاع 0.5 درجة مئوية بحلول 2100"

الآن، نتوجه إلى المختبر في جامعة أوترخت لقياس الخصائص الكيميائية للميثان الموجود في العينات، وبالتالي تحديد مصدره الدقيق.

يهدف العلماء إلى نشر تقنية الكشف السريعة والحساسة للغاية على نطاق واسع. لأنه من الضروري تحديد هذه المصادر غير المعروفة للميثان ووقفها لأن تأثير هذا الغاز على الاحتباس الحراري مهم جداً.

"أظهرت دراسة علمية حديثة أنه من الممكن تقليل انبعاثات الميثان بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030. إذا فعلنا ذلك، يمكننا منع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار ربع درجة بحلول منتصف هذا القرن وحتى نصف درجة بحلول عام 2100. وسيكون هذا يمثل جزءاً كبيراً من الاحترار الذي نتوقعه "، يقول الأستاذ توماس روكمان، أستاذ فيزياء الغلاف الجوي والكيمياء ، جامعة أوتريخت.