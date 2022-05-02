فيديو | إعصار يدمر أكثر من 1000 مبنى في كنساس الأميركية

ولّد إعصار دمر أكثر من 1000 مبنى في جنوب-وسط كنساس الأميركية، رياحاً بسرعة بلغت نحو 265 كيلومتراً في الساعة، و"فتح طريقاً" للدمار على امتداد نحو 20 كيلومتراً.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن الإعصار تسبب بدمار بالغ الجمعة الفائت في ضواحي ويتشيتا، أكبر مدن ولاية كنساس التي تقع إلى الجنوب الشرقي، ما أدى إلى سقوط بعض الجرحى، بينهم عناصر من الدفاع المدني.

وقال مسؤول في إحدى ضواحي المدينة إن ما بين 300 و400 مبنى تدمرت بشكل كامل، وهذا جزء من 1.074 مبنى تدمرت بسبب الإعصار إجمالاً. وأضاف المسؤول أن ضاحية أندوفر ستحتاج إلى سنوات للتعافي من أضرار العاصفة.

وكانت هيئة الأرصاد ذكرت منذ نهاية الأسبوع أن الإعصار مرّ في ضاحية أندوفر لمدة 21 دقيقة فقط.

وبحلول يوم الأحد، أعادت السلطات المختصة التيار الكهربائي إلى نحو 15000 شخص انقطعت عنهم الكهرباء بسبب العاصفة. وبحسب الشركة العاملة في المنطقة (إيفرجي) لا يزال هناك أقل من 1000 شخص يفتقرون إلى الطاقة في منطقة ويتشيتا صباح الأحد.