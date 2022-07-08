شاهد: السماء تتحول إلى اللون الأخضر فوق داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة

تحولت السماء فوق ولاية ساوث داكوتا (داكوتا الجنوبية) في الولايات المتحدة إلى اللون الأخضر يوم الثلاثاء 5 تموز/ يوليو مع هبوب عاصفة هوائية ومطرية قوية جداً.

ونُشرتْ على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر هذا اللون الغريب للسماء فوق شلالات سيوكس بولاية ساوث داكوتا قبل أن تجتاح عاصفة رعدية المنطقة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن "عاصفة ديريتشو" اجتاحت معظم أنحاء ساوث داكوتا ومينيسوتا وأيوا، خلفت نحو 30 ألف شخص بدون كهرباء لساعات.

وفقاً لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية، تسمى العواصف "ديريتشو" حين تتعرض لرياح لا تقل سرعتها عن 93 كم / ساعة وتترك مساراً ضاراً لا يقل طوله عن 400 كيلومتر، وقد وصلت سرعة الرياح لهذه العاصفة تحديداً إلى 159 كم / ساعة.

سكان ساوث داكوتا معتادون على العواصف المعروفة باسم ديريتشو، فقد سبق وأن تعرضوا لعواصف مؤخراً. لكن لم يعتادوا رؤيته هو سماء تتحول إلى اللون الأخضر مباشرة قبل أن تدمر الأحوال الجوية القاسية المنطقة.

لماذا يصبح لون السماء أخضر في هذه الحالات؟

ليس من الواضح تماماً سبب اخضرار السماء، لكن معظم العلماء يشيرون إلى أن السبب الرئيسي هو وجود الماء السائل بكميات كبيرة في الهواء. وتحدث هذه الظاهرة الجوية عندما تحمل السحب الكثير من الماء وتسمح للضوء الأزرق بالمرور عبر سحابة العاصفة.

يختلط الضوء الأزرق بضوء الشمس الأحمر، وتتحول السماء إلى اللون الأخضر.