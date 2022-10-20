فيديو: "غزال تيك" الفرنسية تسعى لإحداث ثورة في عالم تصنيع السيارات

بالقرب من مدينة بوردو الفرنسية، تسعى الشركة الصناعية الجديدة "غزال تيك" (Gazelle Tech) إلى إحداث ثورة في عالم تصنيع السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وذلك من خلال تطوير سيارة خفيفة جداً وذات تأثير بيئي منخفض، وسط أملٍ في أن يبدأ تسويقها اعتباراً من العام 2024.

ويقول مؤسس شركة "غزال تيك"، غائيل لافو: "ما يصنع الفارق في هذه السيارة هو تقنية الهيكل المصنّع بالكامل من مادّة مركّبة، ما يمكّن من الحصول على سيارة اقتصادية بفضل خفّة وزنها"، مشيراً إلى أن 75% من الطاقة المشغّلة للسيارة يستهلكه وزنها.

ويلفت لافو الانتباه إلى أنه من أجل خفض استهلاك الطاقة، يجب أن يصار إلى تصنيع سيارة من خلال تقنية تصنيع بمركّبات تجعل من السيارة أخفّ وزناً، دون المساس بعنصري الراحة والأمان فيها.

ووفقاً لمؤسس شركة "غزال تيك" فإن هذه السيارة "ستعمل على إيجاد فرص عمل في السوق المحلية، بفضل نظام الإنتاج الذي سيتم نقله إلى المصانع الصغيرة، حيث ترسل مكونات المركبات ليتم تجميعها من قبل فنيين متخصصين".

مؤسس شركة "غزال تيك"، غائيل لافو أ ف ب

وبفضل تقنية المواد المركّبة للسيارة سيصار إلى استخدام 10 قطع فولاذية في الهيكل بدلاً عن 200 إلى 300 قطعة، يتم استخدامها حالياً في هيكل السيارة التقليدية.

ويؤكد لافور أن السيارة "مثالية للاستخدام اليومي، ويمكنها أن تسير على الطرق الداخلية وكذلك على الطرق السريعة، بسرعة قصوى تبلغ 110 كيلومتر في الساعة، ويمكنها السير لمسافة 180 كيلومتر قبل أن يعاد شحنها منزلياً في عملية تستغرق أربع ساعات".

سيارة شركة "غزال تيك" أ ف ب

ولفت لافور إلى أن سعر السيارة سيكون 35 ألف يورو، والأحجام الصغيرة منها سيكون سعرها 20 ألف يورو، مشيراً إلى أن تلك الأسعار ستنخفض مع زيادة الانتاج.