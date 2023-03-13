شاهد: الإعصار فريدي يودي بحياة أكثر من 70 شخصاً في ملاوي وموزمبيق

أسفر الإعصار فريدي عن مقتل 70 شخصاً على الأقل في ملاوي وموزمبيق لدى عودته إلى البر الرئيسي في إفريقيا، وفق ما أعلنت السلطات الاثنين.

وعُثر على أكثر من 60 جثة في جنوب ملاوي الاثنين، وفق ما أعلن الصليب الأحمر، حيث تسببت الأمطار الغزيرة بحدوث فيضانات.

وأعلن الصليب الأحمر الذي يساعد في عمليات البحث والإنقاذ "لقي 66 شخصاً حتفهم في ملاوي وأصيب 93 شخصاً بجروح فيما فقد 16 جرّاء إعصار فريدي الإستوائي".

وأعلنت السلطات في موزمبيق المجاورة مقتل أربعة أشخاص على أراضيها.

ويجري تقييم الأضرار فيما أشار معهد موزمبيق الوطني لإدارة الكوارث إلى أن تداعيات وصول العاصفة مرة ثانية إلى اليابسة في البلاد كانت أسوأ من المتوقع.

وأفادت مديرة المركز لويزا ميك بأن "عدد الأشخاص المتضررين يتجاوز التوقعات"، مضيفة أن العاصفة ضربت مناطق كان من المفترض أنها "آمنة".

وضرب إعصار فريدي الذي يتّجه ليصبح الإعصار الأطول مدة في التاريخ، جنوب القارة الإفريقية نهاية الأسبوع للمرة الثانية في غضون أسابيع، بعدما ضرب المنطقة مرة أولى أواخر شباط/فبراير.