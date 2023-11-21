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شاهد: دون أن توقع خسائر في الأرواح.. أمطار غزيرة تغرق أحياء وشوارع أربيل

صورة مأخوذة من مقطع فيديو لأحد أحياء مدينة أربيل
صورة مأخوذة من مقطع فيديو لأحد أحياء مدينة أربيل Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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أغرقت الأمطار الغزيرة شوارع وأحياء مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، ودخلت فرق الإنقاذ في حالة تأهب يوم الإثنين.

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قال محافظ أربيل أوميد خوشناو إن الأمطار التي تساقطت بلغت نسبتها 60 ملم، وهي أكثر بـ8 مرات من الأمطار التي تساقطت نفس الوقت في العام الماضي.

وفاضت الشوارع والأحياء بعد تسبب الأمطار بمشاكل بمنظومة الصرف الصحي.

يقول بدران سليم، وهو أحد سكان المدينة: "كان عليّ أن أخذ أختي وعائلتها إلى منزل آخر، بعد دخول المياه إلى بيتها، حيث وصل إلى كل شيء."

ويقول حاجي تحسين، الرجل الذي يعيش في الحي منذ عقود، إن هناك مشاكل في الصرف الصحي، ويضيف " منذ يوم بناء سوق وسط المدينة. هذا حالنا منذ البداية، لا يوجد تصريف جيد للمياه هنا، ولا ممر للمياه هنا. لقد عشت هنا منذ عام 1996 وكانت عائلتي هنا قبلي، ولم تكن لدينا هذه المشاكل من قبل".

المصادر الإضافية • وكالات

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