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شاهد: عاصفة قوية تضرب مدينة باتومي الجورجية وروسيا والقرم وتقطع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص

أمواج عالية تضرب الواجهة البحرية لمنتجع سوتشي على البحر الأسود في 27 نوفمبر 2023.
أمواج عالية تضرب الواجهة البحرية لمنتجع سوتشي على البحر الأسود في 27 نوفمبر 2023. Copyright أ ف ب
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: عاصفة قوية تضرب مدينة باتومي الجورجية وروسيا والقرم وتقطع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص

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ضربت عاصفة قوية، مدينة باتومي الجورجية وغمرت مياه الأمطار أجزاء واسعة من المدينة الواقعة في الجنوب الغربي للبلاد، وتُطل على ساحل البحر الأسود.

ونشرت وسائل إعلام محلية، مشاهد مصورة تظهر تدفق مياه البحر عبر منطقة المشاة بالمدينة التي غمرت الطرق واسفرت عن تدمير البنية التحتية. 

وأصدرت إدارة حالات الطوارئ في جورجيا تحذيرا حثت فيه المواطنين على الامتناع عن الاقتراب من الساحل. 

ووصلت العاصفة مصحوبة برياح وأمواج عاتية، إلى جنوب روسيا وشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّتها موسكو متسببة بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من نصف مليون شخص.

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