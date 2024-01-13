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فيديو: العاصفة الشتوية التي ضربت شمال الولايات المتحدة لم تمنع حيوانات حديقة شيكاغو من اللعب بالثلج

استمتاع الحيوانات بالثلوج في حديقة حيوان شيكاغو
استمتاع الحيوانات بالثلوج في حديقة حيوان شيكاغو Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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اجتاحت عاصفة شتوية شمال الولايات المتحدة، الجمعة، مع تساقط ثلوج شديدة في بعض الأماكن، وأمطار متجمدة في مناطق أخرى، ودرجات حرارة شديدة البرودة ورياح قوية في عدة ولايات.

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لكن الثلوج لم تمنع الحيوانات في حديقة حيوان بروكفيلد من قضاء وقت ممتع في الثلج.

واستمتع دُّبان صغيران من خلال اللعب في الثلج والتدحرج  في أجواء متجمدة.

إما أوتو، قُضاعة الأنهر(ثعلب الماء)، فانه يعرف كيفية دحرجة كرات الثلج التي تراكمت أمام مسكنه.

واستغل ذئبان مكسيكيان الأجواء الشتوية  للسير في الثلج.

وأدت الظروف الجوية الخطيرة في منطقة شيكاغو إلى إغلاق حديقة حيوان بروكفيلد لفترة لكن من المتوقع إعادة فتحها السبت.

وتتوقع شيكاغو تساقط  المزيد من الثلوج خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع انخفاض الحرارة إلى ما دون الصفر بكثير.

المصادر الإضافية • أ ب

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