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شاهد: حرائق الغابات تبدأ مبكرا هذا العام في روسيا

حرائق في منطقة بريموري الروسية. 2024/03/15
حرائق في منطقة بريموري الروسية. 2024/03/15 Copyright آر تي آر - روسيا (RU-RTR)
بقلم:  يورونيوز
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بدأت حرائق الغابات تدمر المنازل ومصادر الرزق قبيل حلول الربيع في الشرق الأقصى الروسي، بعد أن شهدت المنطقة شتاء معتدلا نسبيًا، مع تساقط القليل من الثلوج.

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بثت قناة روسيا 24 الحكومية الروسية لقطات لرجال الإطفاء، وهم يتعاملون مع الحرائق في المناطق الريفية، حيث احترقت المباني الخشبية حتى أساساتها.

ولم تسفر الحرائق عن وقوع ضحايا، لكن أكثر من عشرة منازل ومصادر رزق دُمرت، في القرى غير البعيدة عن مدينة فلاديفوستوك.

وكانت الرياح القوية والظروف الجافة على خلفية شتاء معتدل هي المسؤولة عن حرائق الغابات، التي لا تمثل مشكلة في العادة  حتى حلول فصل الصيف.

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