حديقة في غرب اليابان تستقطب الزوار بأزهار الكرز النادرة ذات اللون الأخضر الفاتح

بقلم: يورونيوز

تعرف هذه الأشجار النادرة باسم "جيويكو-زاكورا"، ولا يوجد منها سوى ثلاث أشجار في أراضي ضريح كاسوغاتايشا بمدينة نارا.

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يتوافد الزوار إلى حديقة نباتية في غرب اليابان للاستمتاع بجمال فريد من نوعه: أشجار كرز تتفتح بأزهار خضراء فاتحة.

تعرف هذه الأشجار النادرة باسم "جيويكو-زاكورا"، ولا يوجد منها سوى ثلاث أشجار في أراضي ضريح كاسوغاتايشا بمدينة نارا.

يعتقد أن اسمها مستوحى من الملابس الخضراء التي كانت رائجة بين الأرستقراطيين خلال فترة هييآن، والتي بدأت في أواخر القرن الثامن.

وبحسب مسؤولي الحديقة، فإن هذه الأزهار ستتحول تدريجيا إلى اللون الوردي الفاتح خلال أسبوع تقريبا.

وعبرت زائرة في السبعينيات من عمرها عن سعادتها الغامرة لرؤية هذه الظاهرة الطبيعية الاستثنائية مرة أخرى، بعد أن سبق لها مشاهدتها في الماضي.