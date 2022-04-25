القادة الأوروبيون يرحبون بفوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية على حساب لوبن

هنّأ قادة الاتّحاد الأوروبي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا إثر جولة ثانية من الانتخابات حصل خلالها على 58.55% من الأصوات مقابل 41.45% لمنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن، التي حققت أعلى نتيجة لمرشح يميني متطرّف في انتخابات رئاسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "معًا سنجعل فرنسا وأوروبا تتقدمان، أبدي ارتياحي إلى التمكّن من مواصلة تعاوننا الممتاز".

ورأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنّ أوروبا يمكنها "التعويل على فرنسا لخمسة أعوام إضافيّة"

وفي تغريدة له، كتب الرئيس السابق لمجلس الاتحاد الأوروبي، السياسي البولندي دونالد تاسك: "أصبح لدينا مزيد من الإقبال على أوروبا والقليل على روسيا.. تحيا فرنسا" في إشارة إلى الروابط بين مارين لوبن وفلاديمير بوتين.

و تعهدت مارين لوبن خلال حملتها بإضعاف العلاقات الفرنسية مع 27 دولة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهي خطوات كان من شأنها أن تهز البنية الأمنية لأوروبا حيث تتعامل القارة مع أسوأ صراع لها منذ الحرب العالمية الثانية. كما تحدثت لوبن ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على إمدادات الطاقة الروسية وواجهت تدقيقا خلال الحملة بسبب صداقتها السابقة مع الكرملين وحصول حزبها على قرض من بنك روسي عام 2014.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي السابق وعضو البرلمان الأوروبي غي فيرهوفشتات "الاتحاد الأوروبي 2 - الشعبويون صفر" ؛ في إشارة إلى فوز الحزب الليبرالي المعارض في سلوفينيا في الانتخابات البرلمانية وخسارة رئيس وزراء سلوفينيا الحالي، يانس جانشا، والمعروف بتوجهاته "“الشعبوية اليمينية"

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أنّ الذين صوّتوا لماكرون أرسلوا "إشارة قويّة لصالح أوروبا". وكتب على تويتر "يسعدني أنّنا سنواصل تعاوننا الجيد!".

علّق رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي على إعادة انتخاب ماكرون معتبرًا أنّه "خبر رائع لكلّ أوروبا". كما كتب رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز على تويتر "اختار المواطنون فرنسا ملتزمة باتّحاد أوروبّي حرّ وقوي ومنصف. الديموقراطيّة تفوز. أوروبا تفوز"، مضيفًا "تهانينا إيمانويل ماكرون".

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إنّ الناخبين الفرنسيّين عبروا عن "خيار قوي" باختيارهم "قيَم اليقين والتنوير".

وكتبت رئيسة الوزراء السويديّة ماغدالينا أندرسون على تويتر "فلنُواصل تعاوننا الوثيق على الصعيد الثنائي ومن أجل اتّحاد أوروبّي تنافسي صديق للبيئة ومرن".

أما رئيس الوزراء النروجي جوناس جار ستور فقال إنّ فرنسا اختارت "الديموقراطيّة الليبراليّة على اليمين المتطرّف".

بدوره كتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على تويتر "تهانينا إيمانويل ماكرون! انتصار مهمّ لفرنسا وأوروبا والديموقراطيّة!"

ستمرّ سبعة أسابيع بالضبط إلى حين حلول موعد الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المقررة في 12 حزيران/يونيو، والتي اعتبرها مساء الأحد زعيم حزب "فرنسا المتمردة" جون لوك ميلانشون الذي حلّ في المركز الثالث في الجولة الأولى، بأنها "دورة ثالثة" للانتخابات الرئاسية.