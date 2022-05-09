رئيسة البرلمان الأوروبي لنشطاء المناخ: استهدفوا ألمانيا إذا أردتم حظر الغاز الروسي

قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، الإثنين، لنشطاء مدافعين عن المناخ إنهم بحاجة إلى أن يتحدثوا "بأعلى صوت" إلى السلطات في ألمانيا إذا كانوا يريدون من الاتحاد الأوروبي حظر واردات الغاز الروسي.

وقالت ميتسولا، بينما واجهها نشطاء مدافعون عن المناخ في ختام فعاليات مؤتمر "مستقبل أوروبا"، الذي انعقد في مقر البرلمان الأوروبي، بستراسبورغ، والذي تزامن عقده مع احتفال الاتحاد بـ"يوم أوروبا": ينبغي أن يصغى إليكم من قادة الحكومات ومن رؤساء وزراء دولكم.

وحين سأل النشطاء، وهم من بولندا، ميتسولا عن الدول التي ينبغي التركيز عليها بالدرجة الأولى، قالت لهم: كلهم وألمانيا على رأسهم.

حظر النفط والمعارضة المجرية

تتفاوض دول الاتحاد الأوروبي حالياً بشأن حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا تشمل حظراً تدريجياً على واردات النفط الروسية. لكن الاتفاق يواجه معارضة من دول ومنها المجر، ويتعلق الشان بالإطار الزمني لفرض الحظر على واردات النفط الروسية.

وفي هذا الصدد، قالت ميتسولا إنها لا تعتقد أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سيمنع حظر النفط بالكامل من روسيا. وقالت للنشطاء "لا أعتقد أن فيكتور أوربان سيفعل ذلك".

برلين لم تدعم خطة فورية لحظر واردات الغاز من موسكو

على الرغم من اتخاذ خطوات للتخلص من الغاز الروسي، من غير المرجح أن تدعم برلين خطة لحظر واردات الغاز من موسكو على الفور وتقول إنها تهدف إلى التخلص التدريجي الكامل بحلول عام 2024.

التزمت ألمانيا بفرض عقوبات على واردات الطاقة الروسية، لكنها تريد التخلص التدريجي منها، بدلاً من فرض حظر فوري.

وتقول الحكومة إن هذا من شأنه أن يدفع اقتصاد ألمانيا إلى الركود وإلى ارتفاع حاد في مستوى البطالة. كما أعرب أرباب العمل والنقابات في البلاد عن معارضتهم حظر بروكسل بأثر فوري لواردات الغاز الطبيعي الروسية، قائلين إن مثل هذه الخطوة"ستؤدي إلى إغلاق المصانع وفقدان الوظائف".

وقالت الناشطتان المدافعتان عن المناخ ، دومينيكا لاسوتا وفيكتوريا يودروسزكوفياك، إن ما صرحت به رئيسة البرلمان الأوروبي بشأن ألمانيا لم "يكن مفاجاة" لهما. وقالت دومينيكا لاسوتا : "منذ بداية حملتنا نحو الدعوة إلى الحظر الكامل على الطاقة الروسية".