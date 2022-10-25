أوروبا تسجل أكبر انخفاض لأسعار الغاز منذ يونيو حزيران

انخفضت أسعار الغاز في أوروبا إلى ما دون 100 يورو لكل ميغاواط/ ساعة للمرة الأولى منذ منتصف حزيران/يونيو، حيث أدى طقس الخريف المعتدل إلى تهدئة الطلب ووصول مرافق التخزين إلى ما يقرب من السعة الإجمالية.

في نهاية يوم الاثنين، أغلقت العقود الآجلة للغاز لأقرب تسليم في هولندا "TTF"، وهو المعيار الأوروبي للأسعار، عند 99.17 يورو لكل ميغاواط في الساعة.

أظهر صباح الثلاثاء اتجاهًا مشابهًا، حيث كانت الأسعار تحوم حول 95 يورو لكل ميغاوات/ ساعة.

بينما لا تزال الأسعار مرتفعة بشكل استثنائي، توفر الأخبار بعض الراحة للمستهلكين الذين يتعرضون لضغوط مالية.

تؤثر أسعار الجملة بشكل مباشر على سعر التجزئة الذي تدفعه الأسر والشركات كل شهر. تحتوي هذه الفواتير النهائية أيضًا على تكاليف إضافية تتعلق بصيانة الشبكة والضرائب ورسوم التشغيل.

كانت آخر مرة انخفضت فيها أسعار الغاز إلى ما دون 100 يورو في الساعة في منتصف حزيران/ يونيو.

ارتفعت الأسعار بعد ذلك بمعدل واضح حيث سارعت الحكومات لملء مخزون الغاز تحت الأرض وأدى تلاعب روسيا بالإمدادات إلى ارتفاع الأسعار.

حطم صندوق "TTF" جميع الأرقام القياسية على الإطلاق عندما وصل إلى 349 يورو لكل ميغاوات في الساعة في أواخر آب/أغسطس.

بعد ذلك بدأت الأسعار تنخفض تدريجياً.

يبلغ متوسط سعة التخزين في الاتحاد الأوروبي الآن 93٪، مما يعني أن الحكومات لا تحتاج إلى شراء نفس القدر من الغاز الاحتياطي كما فعلت في الأشهر السابقة.

وفي الوقت نفسه، فإن الإنتاج الصناعي والاستهلاك مقيدان بفعل ارتفاع فواتير الطاقة، مما يؤدي إلى انخفاض في الطلب وما يترتب على ذلك من انخفاض في الأسعار.

انخفاض الأسعار إلى متى؟

يخشى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن يؤدي فصل الشتاء الأكثر برودة من المعتاد إلى زيادة الطلب على الكهرباء والتدفئة، وبالنتيجة ارتفاع الأسعار.

لا تزال أزمة الطاقة على رأس جدول أعمال الاتحاد الأوروبي.

في الأسبوع الماضي، احتلت قضية الحدود القصوى للأسعار مركز الصدارة في المجلس الأوروبي في بروكسل.

في نهاية الاجتماع، أعطى القادة الضوء الأخضر للمفوضية الأوروبية لطرح آلية للحد حالات المضاربة والتقلبات.

ومع ذلك، لن تكون هذه الأداة بمثابة سقف سعر واسع، كما طالبت بعض دول الاتحاد الأوروبي، وستكون بدلاً من ذلك بمثابة سقف طارئ.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "لقد حان الوقت". "من المهم التحرك بإشارة واضحة إلى أننا على استعداد لأن نكون شركاء موثوقين في السوق ولكن ليس بأي ثمن بعد الآن."

في موازاة ذلك، تعمل المفوضية على مركز تجاري منفصل ومتميز للغاز الطبيعي المسال فقط. وتقول السلطة التنفيذية إن الصندوق يتأثر بشكل مفرط بارتفاع وانخفاض تدفقات الغاز في خطوط الأنابيب.