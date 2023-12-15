مقتل شخص إثر غرق مركب يقل أكثر من 60 مهاجراً في بحر المانش

بقلم: يورونيوز

انقلب قارب يقل أكثر من 60 مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى بريطانيا في بحر المانش قبالة فرنسا ليل الخميس الجمعة، ما أودى بحياة شخص فيما اعتبر آخر في وضع حرج، حسب سلطات الملاحة البحرية الفرنسية.

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وذكرت السلطات أن من بين 66 شخصا تم انتشالهم "نُقل شخص كان فاقدا للوعي وحالته حرجة، على متن مروحية إلى المستشفى في كاليه" في حين "تعذر إنعاش" شخص ثان، وفق السلطات.

وأُبلغ منسقو عمليات الإنقاذ البحري الفرنسيين في غري نيه قرب كاليه بأن قاربا يحمل مهاجرين يواجه صعوبات في موقع يبعد أقل من ثمانية كيلومترات عن الساحل.

وصل مركب إنقاذ إلى المنطقة حوالى نصف ساعة بعد منتصف الليل (23,30 ت غ)، وفق سلطات الملاحة البحرية.

ووجدت الفرق بأن "الهواء فرغ" من أحد أنابيب الطوف في القارب وان ثمة أشخاصا "في المياه"، وقد أعادت كل الأفراد الذين تمكنت من العثور عليهم إلى كاليه.

ما زالت القوارب والطائرات تبحث عن باقي الناجين فيما يتوقع أن يزور وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان كاليه صباح لجمعة.

يقوم عشرات آلاف الأشخاص سنويا بالرحلة الخطرة عبر المانش انطلاقا من فرنسا على متن قوارب صغيرة، ما حوّل القضية إلى أولوية سياسية بالنسبة للحكومة البريطانية وإلى مصدر للخلافات بين لندن وباريس.

والحصيلة البشرية لهذه المحاولات مرتفعة إذ أودى غرق مركب قبل عامين بحياة 27 شخصا.

وأواخر تشرين الثاني/نوفمبر، غرق مركب هجرة يقل 60 شخصا ما أودى بحياة رجل وامرأة. أما في آب/اغسطس، فغرق ستة أفغان بعدما انقلب مركبهم الصغير.

وتفيد السلطات الفرنسية بأن القوارب باتت أكثر اكتظاظا مع معدل يبلغ 53 راكبا تقريبا وهو ضعف المعدل تقريبا المسجّل قبل عامين.

عبر أكثر من 28 ألف شخص المانش منذ مطلع العام، حسب إحصائيات للحكومة البريطانية حتى أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، مقارنة مع نحو 46 ألف شخصا خلال العام الماضي.