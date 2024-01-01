رغم اعتقال 390 شخصا ... الشرطة الألمانية تؤكد أن الاحتفالات بليلة السنة الجديدة كانت أقل عنفا

أشارت الشرطة إلى أنّ العديد من الأشخاص اعتقلوا بسبب انتهاك قانون الأسلحة والمتفجرات، إما من خلال استخدام مفرقعات نارية غير قانونية أو إطلاق تلك المفرقعات على الضباط أو الأشخاص الآخرين.

اعلان

أكدت شرطة العاصمة الألمانية الإثنين، أن احتفالات ليلة رأس السنة في برلين كانت أكثر سلمية بالمقارنة مع احتفالات العام الماضي، على الرغْم من الاعتقالات المؤقتة التي شملت 390 شخصا وإصابة 54 عنصرا من قوات الشرطة.

وأشارت الشرطة إلى أنّ العديد من الأشخاص اعتقلوا بسبب انتهاك قانون الأسلحة والمتفجرات، إما من خلال استخدام مفرقعات نارية غير قانونية أو إطلاق تلك المفرقعات على الضباط أو الأشخاص الآخرين.

وقام حوالي 4500 شرطي بدوريات في المدينة ليلاً لمنع تكرار أعمال الشغب التي وقعت ليلة رأس عام 2022. وهو ما يُمثل أقوى حضور لقوات الأمن تشهده برلين منذ عقود.

وحظرت الشرطة ليلة الأحد استخدام الألعاب النارية التقليدية في جميع أنحاء المدينة. وتعهد كل من عمدة المدينة ووزير الداخلية الألماني باتباع استراتيجية عدم التسامح مطلقًا تجاه مثيري الشغب، بالاخص أي شخص يحاول مهاجمة الشرطة.

وكتبت إيريس شبرانغر، مسؤولة الشؤون الداخلية في الحكومة الإقليمية لولاية ببرلين، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "اتضح أن الأشهر العديدة من الاستعدادات التي قامت بها الشرطة ورجال الإطفاء... أتت بثمارها". ودانت أعمال العنف التي طالت قوات الأمن.

وشكرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عبر بيان قوات الشرطة مشددة على أنه من الواضح أن زيادة تواجد الشرطة إلى جانب "حملة القمع المبكرة" تشكل "الاستراتيجية الصحيحة ضد أعمال الشغب والعنف".

وقبل عام، شهدت برلين تجاوزات عنيفة خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، استهدف فيها مثيرو الشغب قوات الأمن وعناصر الإطفاء والعاملين الطبيين بالألعاب النارية، مما أثار ضجة في جميع أنحاء البلاد. وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت في ذلك الوقت أشخاصًا يطلقون ألعابا نارية على سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف، ما أثار إدانة واسعة النطاق من السلطات الألمانية.