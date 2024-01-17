بلجيكا: تفكيك شبكة ضخمة لتهريب المخدرات بينها 3 رجال شرطة

بقلم: يورونيوز

أوضحت الشرطة الفيدرالية عبر بيان صحفي أنّ وحداتها داهمت 45 منزلاً وشركة في مدينتي بروكسل وأنتويرب حيث "تمّت مصادرة أموال وسيارات فاخرة ومسدس".

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ألقت الشرطة البلجيكية القبض على 22 شخصاً، يشتبه في قيام بعضهم بالتخطيط لتهريب مخدرات إلى المملكة المتحدة بطائرة هليكوبتر.

اعتقلت الشرطة المتورطين في عملية التهريب وبينهم ثلاثة من ضباط شرطة، في إحدى أكبر قضايا المخدرات، حسبما أعلنت الشرطة الفيدرالية البلجيكية، الثلاثاء.

وأوضحت الشرطة الفيدرالية عبر بيان صحفي أنّ وحداتها داهمت 45 منزلاً وشركة في كل من بروكسل وأنتويرب حيث "تمّت مصادرة أموال وسيارات فاخرة ومسدس".

وجاءت هذه العملية في أعقاب تحقيق "كشف تهريب المخدرات على عدة مستويات، من الصفقات المحلية إلى الاستيراد والتصدير"، وقاد قوات الأمن إلى "الاشتباه في تورط بعض الأفراد في عملية تصفية حسابات بالأسلحة النارية"، حسبما ذكرت الشرطة.

وأضافت الشرطة أن بعض المشتبه بهم خططوا لتهريب الكوكايين إلى المملكة المتحدة "باستخدام طائرات هليكوبتر".

وتعهدت السلطات البلجيكية باتخاذ إجراءات صارمة ضد تهريب المخدرات في البلاد حيث يتزايد العنف المرتبط بالمخدرات، خاصة في مدينة أنتويرب.

وأصبحت المدينة الساحلية مدخلاً لتهريب الكوكايين إلى أوروبا وشهدت زيادة كبيرة في عمليات إطلاق النار والتفجيرات المرتبطة بالمخدرات، حيث ضبطت السلطات البلجيكية رقما قياسياً قدره 121 طناً من الكوكايين في ميناء أنتويرب في عام 2023، وفقاً لإحصاءات الجمارك الصادرة عن الشرطة البلجيكية يوم الأربعاء.

وشهدت بروكسل أيضاً تزايداً في أعمال العنف المرتبطة بالعصابات والمخدرات. وفي ديسمبر/كانون الأول، أُصيب أربعة أشخاص في حادث إطلاق نار في وسط العاصمة؛ وخلصت الشرطة المحلية في وقت لاحق إلى أن إطلاق النار كان له صلة بعصابة تنشط في تهريب المخدرات.

بالتزامن مع ما حدث، تتم حاليا محاكمة أكثر من 120 شخصاً أمام محكمة بروكسل في قضية تاريخية ضد تهريب المخدرات والأسلحة، والتي تأتي بعد أن اخترقت سلطات إنفاذ القانون البلجيكية منصتي اتصالات آمنتين يستخدمهما المهربون.