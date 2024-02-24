شاهد: أوكرانيون يتظاهرون في عدة عواصم أوروبية في الذكرى الثانية للحرب الروسية على بلدهم

بقلم: يورونيوز

نظم عدد من الأوكرانيين في المهجر مظاهرات في عدد من الدول الأوروبية تنديدًا بالحرب الروسية على أوكرانيا، وذلك في الذكرى الثانية للعملية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين.

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وتجمع عدة آلاف من الأشخاص عند بوابة براندنبورغ في برلين بعد ظهر السبت لإحياء ذكرى الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل عامين بالضبط.

وحمل العديد من المشاركين في المسيرة الأعلام الأوكرانية، ورفع آخرون ملصقات تحمل شعارات مثل "روسيا دولة إرهابية" أو "العار على بوتين".

وقال عمدة العاصمة كاي فيغنر، الذي تحدث في الحدث الاحتجاجي: "تقف برلين بلا تحفظ إلى جانب أوكرانيا".

وبحسب التقديرات الأولية لشرطة برلين، شارك أكثر من 3000 شخص في المسيرة التضامنية.

وفي السياق نفسه، نظم العشرات من الأوكرانيين الذين يعيشون في رومانيا مسيرة في عاصمة البلاد.

وتوقف المتظاهرون أمام السفارة الأوكرانية في بودابست قبل أن يتوجهوا إلى السفارة الروسية حاملين علم بلادهم الكبير.

وفي موازاة ذلك، تجمع متظاهرون في اسطنبول، السبت، لإحياء الذكرى الثانية للحرب.

وقال رومان نيدلسكي، القنصل العام لأوكرانيا في إسطنبول، إن الأوكرانيين "يقاتلون من أجل مستقبلنا" و"سينتصرون".

وشوهدت الأعلام الأوكرانية والتركية وسط الحشد، بالإضافة إلى صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووجهه ملطخ بالدماء.