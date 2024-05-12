في اختبار لقوة الإنفصاليين..انطلاق الانتخابات الإقليمية في كتالونيا

بقلم: يورونيوز

يجري إقليم كتالونيا الإسباني انتخابات إقليمية اليوم الأحد. وسيشكل الاقتراع اختبارًا لقوة الحركة الانفصالية في الجزء الشمالي الشرقي الغني من إسبانيا ولسياسات رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

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ويحق لأكثر من 5.7 مليون ناخب اختيار المشرعين للبرلمان الإقليمي الذي يقع مقره في برشلونة.

وقد تولى الانفصاليون الحكومة الإقليمية لأكثر من عقد من الزمن. لكن استطلاعات الرأي والانتخابات الوطنية التي أجريت في تموز / يوليو 2023 تظهر أن الدعم للانفصاليين قد تقلص إلى حد ما منذ أن قاد الرئيس الإقليمي السابق كارلس بوجديمون محاولة انفصالية غير قانونية - وغير مجدية - في عام 2017.

بوجديمون هارب من العدالة الإسبانية منذ فراره من البلاد بعد أيام من محاولته الفاشلة للانفصال. ولكن هذا لا يمنعه من الترشح في هذه الانتخابات، حيث يدير حملته الانتخابية من جنوب فرنسا. وقد قال بوجديمون إنه سيعود إلى إسبانيا عندما يجتمع المشرعون المنتخبون حديثًا لاختيار رئيس إقليمي في وقت ما بعد الانتخابات.

وبحلول ذلك الوقت، يأمل بوجديمون أن يتخلص من أي مشاكل قانونية بعد أن يمنح البرلمان الإسباني الموافقة النهائية على عفو مثير للجدل له ولمئات الانفصاليين الآخرين.

ويشكل العفو جزءًا من حملة رئيس الوزراء سانشيز المكثفة للحد من التوترات في كتالونيا والتي شملت أيضًا العفو عن الانفصاليين البارزين المسجونين. وإذا لم يصادق الناخبون على ذلك من خلال دعمهم لحزبه الاشتراكي، فسيكون ذلك بمثابة ضربة للزعيم الذي يرأس ائتلاف الأقلية في مدريد.

وقد خاض سانشيز حملته الانتخابية في الانتخابات الإسبانية العامة الصيف الماضي إلى جانب سلفادور إيلا، مرشح الاشتراكيين. وفاز إيلا بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الإقليمية لعام 2021، لكنه لم يتمكن من منع الانفصالي بيري أراغونيس من تشكيل الحكومة.

وستشهد انتخابات كتالونيا معركة داخل المعسكر الانفصالي بين حزب بوجديمون المحافظ "معًا" بزعامة وحزب أراغونيس "اليسار الجمهوري لكتالونيا" بزعامة أراغونيس.

كما يأمل حزب "التحالف الكتالوني"، وهو حزب يميني متطرف مؤيد للانفصال، والذي يعارض الهجرة غير الشرعية والدولة الإسبانية، في الحصول على تمثيل برلماني.

في انتخابات كتالونيا يتنافس ما مجموعه تسعة أحزاب، ولا يُتوقع أن يقترب أي منها من الفوز بما يكفي من الأصوات للوصول إلى الأغلبية المطلقة البالغة 68 مقعدًا في المجلس. لذا سيكون عقد الصفقات الائتلافية أمرًا بالغ الأهمية.