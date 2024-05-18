بقلم: Euronews

كانت سلوفاكيا من أشد الداعمين لأوكرانيا، لكن فيكو أوقف تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا عندما عاد إلى السلطة، وهي المرة الرابعة التي يتولى فيها منصب رئيس الوزراء.

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أكدت وزيرة الصحة زوزانا دولينكوفا أن حالة رئيس الوزراء السلوفاكي مستقرة ولكنها خطيرة، حيث واجه الرجل المتهم بمحاولة اغتياله أول مثول له أمام المحكمة.

وقالت وزيرة الصحة اليوم السبت إن الجراحة التي استمرت ساعتين يوم الجمعة لإزالة الأنسجة الميتة من جروح متعددة ناجمة عن طلقات نارية ”ساهمت في تشخيص إيجابي“ لفيكو.

وقال وزير الدفاع روبرت كاليناك إن حالته لا تزال تجعل من المستحيل نقله إلى العاصمة براتيسلافا.

عنصران من الشرطة في محيط المحكمة في سلوفاكيا Tomas Benedikovic/AP

وقالت وسائل الإعلام الرسمية السلوفاكية إن تحديث حالة فيكو جاء في الوقت الذي ظهر فيه الرجل المتهم في أول مثول له أمام المحكمة يوم السبت.

وكان المدعون يسعون للحصول على أمر من المحكمة الجنائية المتخصصة في سلوفاكيا لاحتجاز المشتبه به.

وطلبت النيابة العامة من الشرطة عدم الكشف عن هوية الرجل علنا أو نشر تفاصيل أخرى عن القضية، لكن تقارير إعلامية غير مؤكدة قالت إنه متقاعد يبلغ من العمر 71 عاما ومعروف بأنه شاعر هاو ربما عمل في السابق حارس أمن في مركز تجاري في جنوب غرب البلاد.

شرطة سلوفاكية في محيط المحكمة التي سيمثل بها المشتبه به بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي Tomas Benedikovic/ AP

وقدمت السلطات الحكومية تفاصيل تتطابق مع هذا الوصف. وقالت إن المشتبه به لم يكن ينتمي إلى أي جماعة سياسية، على الرغم من أن الهجوم في حد ذاته كان بدوافع سياسية.

وكانت الشرطة قد اقتادت المشتبه به يوم الجمعة إلى منزله في بلدة ليفيتسا وصادرت جهاز كمبيوتر وبعض الوثائق، حسبما ذكرت محطة التلفزيون السلوفاكية ”ماركيزا“.

في بداية الغزو الروسي الشامل في فبراير/شباط 2022، كانت سلوفاكيا من أشد الداعمين لأوكرانيا، لكن فيكو أوقف تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا عندما عاد إلى السلطة، وهي المرة الرابعة التي يتولى فيها منصب رئيس الوزراء.