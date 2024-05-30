شاهد: بعد طعن جندي.. رئيس الوزراء البولندي يقول إن بلاده ستواصل تحصين حدودها مع بيلاروس

بقلم: يورونيوز

تفيد السلطات، أن ضغط الهجرة الجماعية والحرب في أوكرانيا، دفعا إلى القيام بتأمين الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.

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قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الأربعاء، إن قواته ستعزز تحصين حدود البلاد مع بيلاروسي بعد إصابة جندي بجروح خطيرة بسكين على يد مهاجر، الثلاثاء.

وأضاف أنهم سيستخدمون "كل الوسائل المتاحة" للدفاع عن حدود الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي.

وقال توسك إنه سيتم إنشاء منطقة عازلة يبلغ عرضها نحو 200 متر على طول الحدود، وهي أيضًا الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حاجز معدني يبلغ طوله 190 كيلومترًا موجود فعلاً لمنع تدفق المهاجرين من بيلاروسي .

وقام توسك، برفقة وزيري الدفاع والداخلية، بزيارة القوات وحرس الحدود وقوات الشرطة التي تؤمن الحدود بعد الهجوم بالسكين على جندي بالقرب من قرية دوبيكزي سيركيوني.

وقال مسؤولون إن مهاجرا وصل عبر قضبان الجدار المعدني الذي يزيد ارتفاعه عن خمسة أمتار ويفصل بين بولندا وبيلاروس وطعن الجندي، وإن قوات الأمن البولندية لم تتمكن من اعتقال المهاجم لأنه كان على الجانب البيلاروسي من الحاجز.

وقال تاسك ووزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك كاميش، إنه سيتم إرسال قوات شرطة وجيش إضافية إلى المنطقة.

وتقول الحكومة المؤيدة للاتحاد الأوروبي، إن هناك ضغوطاً وعدواناً متزايداً من الهجرة غير الشرعية، التي تنظمها روسيا وبيلاروس، لزعزعة استقرار أوروبا بينما تشن موسكو حربًا ضد أوكرانيا.

وتقول السلطات البولندية إن مجموعات المهاجرين تضم الآن بشكل رئيسي الشباب، بينما كانت الأسر في السابق تضم النساء والأطفال.

وتم تسجيل أكثر من 13 ألف محاولة عبور غير شرعي حتى الآن هذا العام، مما يمثل زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي.