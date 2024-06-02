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فيضانات تجتاح ألمانيا وإيطاليا إثر هطول أمطار غزيرة

إنقاذ عدد من الأهالي على متن زورق مطاطي من منطقة غمرتها الفيضانات في بابنهاوزن - بألمانيا. 2024/06/01
إنقاذ عدد من الأهالي على متن زورق مطاطي من منطقة غمرتها الفيضانات في بابنهاوزن - بألمانيا. 2024/06/01 Copyright Stefan Puchner/dpa via AP
Copyright Stefan Puchner/dpa via AP
بقلم:  يورونيوز
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اجتاحت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة أجزاءً من ألمانيا وإيطاليا، حيث طلب من مئات الأشخاص مغادرة منازلهم في وقت اعتبر بعض الأهالي في عداد المفقودين.

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تهدد الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه باجتياح أجزاء من جنوب ألمانيا، خاصة في غرب سوابيا وألغاو العليا وبافاريا العليا.

وتم إعلان حالة الطوارئ في أوغسبورغ، ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع منسوب المياه بشكل حاد في الساعات القادمة، وأن تتأثر المناطق السكنية في فيشاخ ولانجينوفناخ بشكل خاص.

كما تأثرت أيضًا منطقة بحيرة كونستانس وهي معرضة لخطر الفيضانات، وطلب من حوالي 1300 شخص في ميكينبورن، بادن-فورتمبيرغ بمغادرة المنطقة.

كما توجد أنهار معرضة لخطر ارتفاع منسوب المياه وتجاوز ضفافها في الشمال على نهر الدانوب وروافده الأخرى، و نهري الراين ونيكار. ولا تحدث مثل هذه الفيضانات سوى مرة كل 50 عام حتى 100 عام.

أما في في إيطاليا، فقد ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن ثلاثة شبان اعتبروا في عداد المفقودين، منذ وقت مبكر من بعد ظهر يوم الجمعة، بسبب فيضان نهر ناتيسوني في شمال شرق البلاد.

وكان الشبان قد طلبوا المساعدة وهم على جزيرة صغيرة، بينما كانت المياه ترتفع بسرعة بسبب الأمطار الغزيرة، ويجري حالياً البحث عنهم.

المصادر الإضافية • يوروفيجن

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ألمانيا إيطاليا فيضانات - سيول بحث وإنقاذ أمطار إجلاء