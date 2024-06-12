مؤتمر برلين: ألمانيا وأوروبا تعدان كييف بمزيد من المعونات لقطاع الطاقة المتضرر من القصف الروسي

بقلم: يورونيوز

وعد المستشار الألماني أولاف شولتس بالتركيز على الطاقة المتجددة أثناء زيارة الرئيس الأوكراني زيلينسكي لبرلين، الثلاثاء.

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وعدت ألمانيا والاتحاد الأوروبي بمساعدة أوكرانيا على إصلاح وإعادة بناء بنيتها التحتية للطاقة، كما أكد المستشار شولتس ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين للزعيم الأوكراني في برلين يوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا الذي ينعقد في العاصمة الألمانية على مدى يومين.

ويأتي هذا يعد أن فقدت أوكرانيا نصف قدرتها على توليد الكهرباء بسبب الهجمات الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 9 غيغاوات من القدرة الإنتاجية للطاقة قد دُمرت فعلًا في هجمات بالصواريخ والطائرات دون طيار. وكان استهلاك الطاقة في الشتاء الماضي في أوكرانيا حوالي 18 غيغاوات.

وقال شولتس إن التركيز سيكون على الطاقة المتجددة وإمكانات الهيدروجين، وأضاف أن الجهود ستتركز على"إعادة بناء دولة عضو مستقبلية في الاتحاد الأوروبي".

وتعهدت فون دير لاين بتقديم 1.9 مليار يورو كمساعدات لكييف، جزء منها يتم الحصول عليه من الفائدة المستمدة من الأصول الروسية التي جمدها الغرب.

وتحدث زيلينسكي لأول مرة في البرلمان الألماني يوم الثلاثاء. وكان غياب السياسيين من حزب البديل من أجل ألمانيا وتحالف "زهرة فاغنكنشت" ملحوظًا. ويطالب كلا الحزبين بإنهاء عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.

مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

وعلى صعيد متصل قال مسؤولان أمريكيان، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سترسل لأوكرانيا منظومة صواريخ باتريوت أخرى، وذلك استجابة لنداءات كييف المستميتة للحصول على المزيد من الدفاعات الجوية في الوقت الذي تحاول فيه صد هجوم روسي مكثف على منطقة خاركيف الشمالية الشرقية.

وقال المسؤولان إن الرئيس جو بايدن وافق على هذه الخطوة. وسيكون هذا ثاني نظام باتريوت تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا، على الرغم من أن البنتاغون قدم بشكل روتيني عددًا غير معلوم من الصواريخ لأوكرانيا. كما قدم حلفاء آخرون، بما في ذلك ألمانيا، أنظمة دفاع جوي بالإضافة إلى ذخائر لها.

وقد تحدث المسؤولان الأمريكيان شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأن القرار لم يتم الإعلان عنه علنًا. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر أنباء عن القرار.