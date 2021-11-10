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إيطاليا تسجل 60 وفاة جديدة بفيروس كورونا وحوالي 8 آلاف إصابة

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بقلم:  يورونيوز
إيطاليون أمام نافورة تريفي في روما، الاثنين 28 يونيو 2021.
إيطاليون أمام نافورة تريفي في روما، الاثنين 28 يونيو 2021.   -   حقوق النشر  Cecilia Fabiano/LaPresse
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قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 60 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا يوم الأربعاء مقارنة مع 68 في اليوم السابق كما سجلت 7891 إصابة جديدة ارتفاعا من 6032 في اليوم السابق.

وأعلن روبرتو سبيرانتسا، وزير الصحة الإيطالي أن بلاده ستعلن القرار النهائي بشأن تمديد حالة الطوارئ الصحية قبل أيام من موعد نهاية التمديد الأخير في 31 ديسمبر/ كانون الأول.

وسجلت إيطاليا 4.83 مليون إصابة و132551 وفاة منذ تفشي المرض فيها في فبراير شباط من العام الماضي وهي ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

المصادر الإضافية • رويترز