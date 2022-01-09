شاهد: الأرجنتينيون يتدفقون على الشواطئ غير مكترثين بخطر أوميكرون

اكتظ شاطئ "مار ديل بلاتا" الشهير في الأرجنتين بالزوار أمس السبت على الرغم من تسجيل إصابات قياسية بكوفيد-19 في البلاد.

وأصيب أكثر من 110 آلاف شخص في البلاد بالفيروس يوم الجمعة الماضي وهو ما وضع الأرجنتين ضمن أكثر البلاد تأثراً بالموجة الجديدة من كوفيد-19 في أمريكا اللاتينية.

وقالت كانديلا (18 عاماً) خلال تواجدها بالشاطئ إنها سبق ودفعت تكاليف إقامتها في مار ديل بلاتا بالكامل وهو ما جعل إلغاء زيارتها مستحيلاً ومكلفاً.

وأضافت: "كسياح لا يمكننا حجر أنفسنا صحيا. سنجري اختبار الإصابة بكوفيد-19 عند العودة إلى عائلاتنا".

وقالت السلطات الأرجنتينية إن المتحور أوميكرون يقف بشكل كبير وراء الارتفاع القياسي للإصابات بالفيروس.