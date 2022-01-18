إسرائيل تستمر في إعطاء جرعة رابعة من اللقاح ضد كورونا‭ ‬وتتوقع تراجع الإصابات بمتغير أوميكرون

قال أحد كبار مسؤولي الصحة الثلاثاء إن إسرائيل ستواصل تقديم جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، على الرغم من النتائج الأولية التي تفيد بأنها لن تقي من الإصابة بمتحور أوميكرون، وتوقع تراجع الإصابات الناجمة عن المتحور في غضون أسبوع.

وبدأت إسرائيل الشهر الماضي في توفير جرعة رابعة من اللقاح- تعرف أيضا باسم جرعة تنشيطية ثانية- للفئات الأكثر عرضة للإصابة، وكانت قد تصدرت قائمة أسرع دول العالم في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا قبل عام.

وكشفت دراسة أولية تم نشرها من قبل مستشفى إسرائيلي الإثنين أن الجرعة الرابعة تزيد من معدلات الأجسام المضادة إلى مستويات أعلى من الجرعة الثالثة، ولكن "من المرجح" أن لا تكون كافية للوقاية من الإصابة متحور أوميكرون شديد العدوى.

ووصف المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية ناشمان آش هذه النتائج بأنها "غبر مفاجئة، إلى حد ما"، إذ أن بعض الأشخاص أصيبوا بالمتحور أوميكرون بعد تلقيهم الجرعة الرابعة.

وقال لراديو الجيش الإسرائيلي "ولكن في تقييمنا أن هذه الجرعة من اللقاح توفر الوقاية من خطورة المرض، خاصة بالنسبة لكبار السن ومن هم أكثر عرضة للإصابة، لذا أدعو الجميع أن يواصلوا الذهاب لأخذ اللقاحات". وأضاف "قريبا سنرى انخفاضا في عدد حالات الإصابة بالمتحور".