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تكنولوجيا الأعمال

اليابان تدرس الموافقة على أقراص شيونوجي المضادة لكوفيد-19

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بقلم:  يورونيوز
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، اليابان.
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، اليابان.   -   حقوق النشر  Yoshikazu Tsuno/YOSHIKAZU TSUNO

قال فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني الاثنين إن الحكومة ستدرس منح موافقة مبكرة مشروطة للأقراص المضادة لكوفيد-19 التي تنتجها شركة شيونوجي.

وأضاف كيشيدا خلال اجتماع لجنة برلمانية أنه بعد تأكيد سلامة الدواء وفعاليته من خلال التجارب السريرية "نود مراجعته على الفور".

وذكرت صحيفة ماينيتشي في وقت سابق أن اليابان تدرس السماح لشيونوجي بالبدء في بيع الأقراص المضادة للفيروس في وقت مبكر من هذا الربيع بعد منح شركة الأدوية تصريحا خاصا لتخطي المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.

المصادر الإضافية • رويترز