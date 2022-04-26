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تكنولوجيا الأعمال

عقب صفقة استحواذ ماسك.. رئيس تويتر يقول للموظفين إن مستقبل الشركة ضبابي

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
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حساب إيلون ماسك على تويتر
حساب إيلون ماسك على تويتر   -   حقوق النشر  AP Photo

قال رئيس تويتر التنفيذي باراج أغراوال للموظفين يوم الاثنين إن الضبابية تكتنف مستقبل شركة خدمات التواصل الاجتماعي مع اقتراب صفقة لانفراد الملياردير إيلون ماسك بالاستحواذ عليها.

كان أغراوال يتحدث خلال اجتماع على مستوى الشركة وصلت إليه رويترز.

وقالت الشركة للموظفين إن ماسك سيشارك موظفي تويتر في جلسة أسئلة وأجوبة في وقت لاحق.

وعندما طُرحت عليه أسئلة من الموظفين حول خطط ماسك بالنسبة للشركة واحتمالات تسريح عاملين ومبررات مجلس الإدارة لقبول الصفقة، أجل أغراوال الكثير من الأسئلة باعتبارها أسئلة يجب طرحها على ماسك.

غير أنه قال للموظفين إنه ليست هناك خطط حاليا لتسريح عاملين.