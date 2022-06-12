مصر تتجه لتعزيز مقدراتها من الطاقة والغذاء أيضا

قالت وزارة البترول إن مصر تخطط لإنشاء منطقة جديدة لتخزين النفط الخام، في التبين جنوب القاهرة على مساحة ألف فدان. ويشمل المشروع محطة تخزين ودفع البترول الخام والمنتجات البترولية لشركة أنابيب البترول بتكلفة تقديرية نحو 1.8 مليار جنيه (96.21 مليون دولار)، بهدف استقبال الخام من ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، وضخه إلى مصفاة تكرير البترول بمحافظة أسيوط جنوب مصر، ودفع فائض المازوت من أسيوط الي منطقة السخنة عبر التبين.

ونقل البيان عن وزير البترول طارق الملا القول، إن المنطقة مخطط لها أن تضم عددا من المشاريع، منها توسعات جديدة بالبنية الأساسية للشبكة القومية للنقل.

ومن المشاريع أيضا دفع المنتجات البترولية لخدمة حركة نقل الخام والمنتجات البترولية من وإلى صعيد مصر، عبر منطقة التبين لشركة أنابيب البترول وأنشطة لشركات بتروجت وبتروجاس وغاز مصر والحديثة للغاز والتعاون للبترول.

مصر تشتري 3.9 مليون طن من القمح المحلي وتتخطى موسم 2021

قال كمال هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين الحكومية لرويترز يوم الأحد إن مصر اشترت حتى الآن 3.9 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد، وهو ما يزيد بواقع 300 ألف طن على إجمالي ما تم توريده في موسم العام الماضي بأكمله.

وأضاف هاشم أن من بين الكمية الموردة 200 ألف طن خاصة بمصانع المعكرونة. ويبدأ حصاد القمح في مصر عادة في أبريل نيسان وينتهي في يوليو تموز.

سنابل قمح في حقل للقمح بمحافظة القليوبية يوم الأول من مارس آذار REUTERS

وتضع الحكومة، التي توفر الخبز المدعوم بشدة لأكثر من 70 مليونا من سكان مصر البالغ عددهم 103 ملايين، هدفا طموحا لشراء ستة ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، بزيادة بمقدار الثلثين عن كل من العامين السابقين.

وتتخذ الحكومة خطوات لحماية إمدادات القمح منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي قلص الشحنات إلى حد كبير من أكبر بلدين موردين لمصر، ودفع البلاد إلى البحث عن دول مصدرة أخرى.

وتقول مصر إن المزارعين يجب أن يزودوا الدولة بما لا يقل عن 60 بالمئة من محاصيلهم، ارتفاعا من 40 بالمئة العام الماضي. وتفرض الدولة غرامات وأحيانا عقوبات بالسجن على الممتنعين.

وتهدف القواعد إلى منع المزارعين من حجب المزيد من محاصيلهم لاستخدامها علفا للحيوانات ومنع التجار من بيع القمح في السوق المفتوحة