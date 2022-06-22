رويترز تتفقد طائرتين في صلب نزاع بمليار دولار بين إيرباض والخطوط القطرية

جثمت طائرتان بتكنولوجيا عالية من طراز إيرباص إيه 350 على الأرض في حظيرة طائرات تغمرها أضواء ساطعة، فيما غُطيت نوافذهما ومحركاتهما بعد أن تسبب نزاع قانوني دولي بين شركة صناعة الطائرات الأوروبية العملاقة والخطوط الجوية القطرية في بقائهما بلا حراك.

من مظهرهما عن بعد، قد تبدو الطائرتان مثل أي من طائرات المسافات الطويلة التي يعج بها مطار الدوحة المزدحم. لكن زيارة نادرة لصحفيين من رويترز إلى الموقع أظهرت ما بدا أنه دليل على تضرر سطح بعض الأجزاء من الجناحين والذيل وجسم الطائرتين.

الطائرتان اللتان تبلغ قيمتهما سويا حوالي 300 مليون دولار وفقا للمحللين هما اثنتان فقط من ضمن 23 طائرة من نفس الطراز تدور حولها معركة قضائية في لندن بشأن ما إذا كانت الأضرار تمثل خطرا محتملا على السلامة، وهو ما تنفيه شركة إيرباص بشدة. وتطلب الشركة القطرية تعويضات بقيمة مليار دولار.

صورة تظهر الطلاء المتآكل والمتشقق أو المتقشر في جسم الطائرة رويترز

وأمرت الهيئة المنظمة للطيران في قطر، بمنع الطائرات من التحليق بعد أن تسبب تآكل مبكر في الطلاء في إلحاق الضرر بطبقة معدنية تحته وظيفتها توفير الحماية لجسم الطائرة من الصواعق.

ومع ذلك، تواصل شركات الطيران الأخرى تسيير الطائرات من ذلك الطراز بعد أن أعلنت الهيئات التنظيمية الأوروبية أن الطائرة آمنة للطيران.

صورة تظهر الطلاء المتآكل والمتشقق أو المتقشر في جسم الطائرة رويترز

وتسنى لصحفيين من رويترز القيام بزيارة نادرة للحظيرة وتفقد الطائرتين مباشرة بعد التقدم بطلب على هامش اجتماع لقطاع الطيران في العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع.

واطلع صحيفو رويترز على عيوب متفرقة على سطح الطائرتين تضمنت ما يبدو أنه شريط ممتد من الطلاء المتآكل والمتشقق أو المتقشر على طول سقف الطائرتين.

وفي بعض الأجزاء ومن بينها الأطراف المنحنية للجناحين، ظهرت شبكة الحماية من الصواعق الموجودة بين الهيكل والطلاء مكشوفة ومتآكلة.

وفي أجزاء أخرى بدت الشبكة غير موجودة كذلك تاركة أجزاء من الجسم مكشوفة لعوامل البيئة.

صورة تظهر الطلاء المتآكل والمتشقق أو المتقشر في جسم الطائرة رويترز

كما كان الطلاء الموجود على ذيل إحدى الطائرتين والمزين بالشعار العنابي اللون لحيوان المها العربي الخاص بالخطوط الجوية القطرية مشققا ومقشرا ما تسبب في انكشاف الطبقة الموجودة تحتها.

وشاهدت رويترز أجزاء صغيرة لما بدا أنه خيوط كربونية مهترئة أو مفككة على بدن الطائرة وكذلك تقشر الطلاء على رؤوس البراغي على أجزاء رئيسية من الجناحين.

تقر شركة إيرباص بوجود عيوب تخص الجودة في الطائرات إيه350، لكنها تنفي أنها تشكل أي مخاطر تتعلق بالسلامة في ظل عدد كاف من أنظمة الدعم الاحتياطية ومستوى التحمل الذي يتمتع به تصميم الطائرة.

وتقول الخطوط الجوية القطرية إن هذا أمر لا يمكن التحقق منه لحين إجراء مزيد من الاختبارات وترفض تسلم المزيد من الطائرات.

من جانبها تقول إيرباص إن تآكل بعض الطلاء هو إحدى السمات المصاحبة لاستخدام تكنولوجيا مركب الكربون المستخدمة في صنع جميع طائرات المسافات الطويلة، وهو تنازل لا بد منه في مقابل ميزة تخفيف الوزن.

وتضيف أن الشقوق ناتجة عن طريقة تفاعل الطلاء مع المواد المضادة للصواعق المعروفة باسم (إي.سي.إف) وعناصر أخرى. ولا يحتوي الذيل بأكمله على رقائق إي.سي.إف مما يثير الجدل حول ما إذا كان الضرر ناجما عن نفس المشكلة.

وشككت الخطوط الجوية القطرية في التفسير الذي قدمته إيرباص، وقالت لمحكمة بريطانية إن طائراتها المماثلة من طراز بوينج 787 لا تعاني من نفس المشاكل.

ومع تقديم الجانبين وثائق فنية متضاربة في مئات الصفحات للمحكمة، لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من سبب الضرر.

وسنحت فرصة نادرة للرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر والرئيس التنفيذي لشركة إيرباص جيوم فوري للقاء وتبادل أطراف الحديث خلال الاجتماع الذي ضم أقطاب الصناعة على مدى ثلاثة أيام في قطر هذا الأسبوع.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت العلاقة تحسنت بعد المناسبة التي جمعت الرجلين بجانب بعضهما البعض خلال مأدبة عشاء، أشار الباكر إلى أن الجانبين لا يزالان على طرفي نقيض.

وقال في مؤتمر صحفي "على المستوى الشخصي أنا صديق للجميع ولكن عندما يتعلق الأمر بمشكلة مع شركتي، فهذا أمر مختلف. إذا تمت تسوية الأمور، فلن نكون بحاجة لانتظار مناقشة القضية في المحكمة العام المقبل".

وقال فوري هذا الأسبوع إنه ناقش الأمر مع شركة الطيران وأفاد "بإحراز تقدم من حيث التواصل".