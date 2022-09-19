مسؤول صيني: لا تلمسوا الأجانب للحد من خطر الإصابة بجدري القرود

دعا مسؤول صحي كبير في الصين المواطنين بتجنب مخالطة الأجانب لمنع الإصابة بجدري القرود وهذا بعد تسجيل أول حالة معروفة بالفيروس في بر الصين الرئيسي.

وأكد وو تسون يو، كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض، والوقاية منها على صفحته الرسمية على موقع "ويبو" السبت "للوقاية من عدوى جدري القرود المحتملة وكجزء من نمط حياتنا الصحي، يُوصى أولا بأن لا يكون لديك اتصال مباشر عن طريق الجلد مع الأجانب".

كما دعا وو الناس إلى تجنب مثل هذا الاتصال مع الأشخاص الذين كانوا في الخارج خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وكذلك جميع "الغرباء"، كما دعا إلى توخي الحذر.

وسجلت مدينة تشونغتشينغ الواقعة جنوب غرب الصين إصابة بفيروس جدري القرود يوم الجمعة لشخص وصل من الخارج، في أول إصابة معروفة بالفيروس في الصين وسط تفشيه على مستوى العالم في الآونة الأخيرة.

وقال مركز السيطرة على الأمراض في وقت لاحق إن الشخص المصاب مواطن صيني يبلغ من العمر 29 عاما وسافر إلى تشونغتشينغ في 14 سبتمبر أيلول- قادما من اسبانيا.

وقالت لجنة الصحة في المدينة في بيان إن مخاطر انتقال العدوى منخفضة مع وضع المصاب في الحجر الصحي عند وصوله إلى تشونغتشينغ. وعُزل جميع المخالطين له ووُضعوا تحت المراقبة الطبية.