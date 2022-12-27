300 ألف إصابة بفيروسات متنوعة خلال أسبوع واحد في بولندا

أعلن آدم نيدسيلسكي، وزير الصحة البولندي عن إصابة 300 ألف شخص بفيروسيات مختلفة خلال أسبوع واحد، أي ما بين أربعين وخمسين ألف إصابة يومياً خلال مقابلة على تي في أن 23 صباح الإثنين.

ووفقا للوزير تتوزع الإصابات ما بين الإنفلونزا، وإصابات كوفيد-19 إضافة إلى إصابات فيروس الجهاز التنفسي (RSV)وهو فيروس شائع يصيب الشُعب الهوائية خاصة عند الرضع والأطفال.

وأوضح الوزير خلال المقابلة: " بعد عامين من العزلة والإغلاقات، لم يتعرض الجهاز المناعي للفيروسات والبكتيريا المعتادة أي مسببات الأمراض مما أضعف جهاز المناعة على مقاومة الأمراض وخاصة للأطفال."

وفي سياق متصل، أعلن فالديمار كراسكا، نائب وزير الصحة في مقابلة على الإذاعة الرسمية البولندية الثلاثاء أن عدد الإصابات بالفيروسات التنفسية الذين يخضعون لعلاج في المستشفيات بلغ 1600 إصابة.

وأفادت آنا زدانوفسكا روسكان، رئيسة قسم الأمراض المعدية في مستشفى الأطفال في أولشتين: "أن معظم الأطفال الذين يتم علاجهم في المستشفى يعانون من مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الأذن إضافة إلى تعفن الدم وتشكل هذه المضاعفات خطرا على حياتهم."

سيتمكن الأطباء من استخدام اختبارات تفرق بين الإنفلونزا وفيروس RSV التنفسي وفيروس كورونا، اعتبارا من العام المقبل.