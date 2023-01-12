وزيرة باكستانية تؤكد موافقة الإمارات على مد أجل قرض بملياري دولار لكراتشي

قالت وزيرة الإعلام الباكستانية يوم الخميس إن الإمارات وافقت على مد أجل قرض قائم بملياري دولار لباكستان وتقديم قرض إضافي بمليار دولار.

وأضافت الوزيرة مريم أورنكزيب أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقوم بزيارة للإمارات حيث التقى برئيس البلاد.

وكانت محطة "اري نيوز" نقلت اليوم عن مصادر أن شهباز شريف سيسعى للحصول على حزمة اقتصادية جديدة لبلاده من الإمارات خلال زيارته التي تستغرق يومين إلى هناك.

وذكر التقرير أن شريف سيجري محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على استثمار بملياري دولار في باكستان خلال زيارته للإمارات لافتاً إلى أن زيارة شريف تستهدف البناء على محادثاته السابقة مع رئيس الإمارات محمد بن زايد.

وقال شريف على تويتر "نتشارك العزم والفهم على ضرورة مواصلة الجهود لزيادة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية".