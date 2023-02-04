دراسة: 57% من الأمريكيين يؤيدون حظر بيع منتجات التبغ

أظهرت دراسة أجراها المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 57% من الأمريكيين يؤيدون حظر بيع منتجات التبغ.

وأجريت الدراسة عام 2021 عبر سؤال حوالي 6.500 شخص شاركوا بها عن مدى تأييدهم أو رفضهم لإجراءات الحد من تداول منتجات التبغ.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اقترحت العام الماضي حظر بيع السجائر ذات النكهات الخاصة مثل النعناع والفواكه.

كما اقترحت إجبار صناع التبغ على الحد من كمية النيكوتين في السجائر المباعة في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسببة للإدمان.

وكتب باحثو الدراسة: "يمكن لهذه النتائج أن تفيد الجهود الفدرالية والمحلية لحظر جميع مبيعات منتجات التبغ، بما في ذلك سجائر المنثول (النعناع)، وتقليل استخدام التبغ وتعزيز العدالة الصحية".

وعلى الرغم من نتائج الدراسة، إلى أن الكثير من الأمريكيين ما زالوا يؤيدون بيع السجائر.

وأدى مقترح حاكمة نيويورك كاثي هوشول لفرض حظر على بيع التبغ المنكه والسجائر الإلكترونية بالولاية إلى نشوب نقاش حاد حول الموضوع.