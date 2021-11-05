كيف أصبحت سانت بطرسبرغ وجهة مثالية لعشاق كرة القدم؟

قد تشتهر مدينة سانت بطرسبرغ بفنونها وثقافتها وتاريخها، ولكن على مدار السنوات القليلة الماضية، أثبتت المدينة الروسية الثانية أنها موقع ممتاز لإجراء بطولات كرة القدم الكبرى - ديناميكية وذات أجواء جميلة بمعايير أمان عالية ضد وباء كوفيد-19.

استضافت المدينة سبع مباريات خلال بطولة يورو 2020 هذا العام، والتي تأجل إجراؤخا إلى العام 2021 بسبب الوباء، وبالتالي حضر نحو 132،752 شخصا المباريات في ملعب غازبروم أرينا.

لوك زاوادسكي من شيكاغو في الولايات المتحدةهو أحد مشجعي المنتخب البولندي، وهو محب كبير لكرة القدم مما يجعله يسافر لحضور مباريات فريقه قدر استطاعته. مكث في سانت بطرسبرغ هذا الصيف خلال معظم وقت البطولة.

قال لوك ليورونيوز: "زرت روسيا خلال كأس العالم 2018 وأعجبتني حقا. زرت موسكو وكازان، لذا أردت هذه المرة زيارة سانت بطرسبرغ التي قيل لي إنها مدينة جميلة جدا. لم أشعر بخيبة أمل على الإطلاق".

وأضاف لوك: "مكثت في سانت بطرسبرغ لمدة أسبوعين. بالطبع، أحببت الأجواء هناك، كانت مختلفة بعض الشيء، ربما بسبب كوفيد، لكن بشكل عام كان كل شيء على ما يرام. غازبروم أرينا ملعب جميل، حضرت فيه ثلاث مباريات، بولندا وسلوفاكيا والسويد وسلوفاكيا وبولندا والسويد".

فجر سانت بطرسبرغ Pawel Maryanov

ملعب غازبروم أرينا الواقع في جزيرة كريستوفسكي من تصميم المهندس المعماري الياباني كيشو كوروكاوا، أراد المصمم أن يبدو الملعب كسفينة فضاء تحط على شواطئ خليج فنلندا.

بسعة 68000 متفرج، الملعب قريب من وسط المدينة وتربطه بباقي أجزائها ثلاث محطات مترو، ومن المقرر أن يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا UEFA في 28 أيار/ مايو 2022.

صورة جوية لغازبروم أرينا، المعروف أيضا باسم ملعب كريستوفسكي، في سانت بطرسبرغ Photo by A.Savin/crop by Osepu

أوضح إدوارد دفوركين، السكرتير الصحفي للجنة الثقافة البدنية والرياضة في سانت بطرسبرغ، ليورونيوز أن المدينة بدأت بالفعل الاستعداد للمسابقة الكبيرة خلف الكواليس.

وقال إن قيود الأمان المتعلقة بكوفيد والتي طبقت خلال بطولة يورو 2020 وضعت معايير صحية عالية في المدينة.

مشجعو كرة القدم من كل أنحاء العالم يمكنهم القدوم إلى المدينة بسهولة. يسير مطار سانت بطرسبرغ رحلات إلى معظم الدول الأوروبية وبعض الدول الآسيوية. كذلك تفعل السكك الحديدية، يمكن الوصول عبر القطار من دول أوروبا الوسطى وكذلك من دول البلطيق وفرنسا وألمانيا وفنلندا.

جماهير تشاهد المباراة النهائية لبطولة يورو 2020 بين إنكلترا وإيطاليا على شاشة عملاقة في منطقة المشجعين في سان بطرسبرغ، 11 يوليو2021 AP Photo/Dmitri Lovetsky

بغض النظر عن المكان الذي يختاره المشجعون الزائرون لقضاء وقتهم خلال الحدث، سيطمئن الكثيرون لمعرفة أن المدينة بأكملها جزء من برنامج المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) للسياحة والرحلات الآمنة. أُقرت هذه المبادرة بمدينة سانت بطرسبرغ، التي كانت أول مدينة في روسيا تنضم إليها، بتنفيذ لوائح الصحة والنظافة التي تتماشى مع بروتوكولات السفر الآمن العالمية. بمعنى آخر، يمكن للسائحين الاسترخاء بأمان عندما يعلمون أن الخدمات السياحية المتوفرة في المدينة تتوافق مع المعايير الدولية.

مع كل ما سبق ذكره، لا يبقى للسياح عشاق كرة القدم ما يمكن أن يثير قلقهم، باستثناء أداء فريقهم المفضل وما إذا كان سيصل إلى النهائيات أم لا!