أوكستيل (ذيل الثور) مع أرز مقلي: نكهة من التراث الأفريقي للشيف ألكسندر سمولز

أوكستيل (ذیل الثور) مع الأرز المقلی، أحد الأطباق المفضلة للشيف ألكسندر سمولز. إنه لا يتبع وصفة واحدة فحسب، بل يغيرها بعض الشيء في كل مرة يحضرها، غالباً مع بقايا الطعام.

صاحب المطعم الشهير ومؤلف كتب الطبخ، ألكسندر سمولز، هو المشرف على صالة الطعام الإفريقية "الكيبولان" في إكسبو 2020 دبي . أول قاعة طعام من نوعها تركز على المأكولات المتنوعة التي تغطي القارة الأفريقية، إنها تجسيد لحلم سمولز بمشاركة تنوع الطعام الأفريقي مع بقية أنحاء العالم.

يمكنك استبدال ذيل الثور بالجمبري أو أي نوع آخر من البروتين المتوفر لديك، لكن مع عدم الاستغناء عن التوابل، لأنها هي التي تمنح هذا الطبق حيويته. ألكسندر سمولز

بالإضافة إلى كمية سخية من الفلفل الحار، يُمزج الطبق بين المكونات الأفريقية والآسيوية، بما في ذلك أوكستيل (ذيل الثور)، والكرنب الأخضر، وصلصة الصويا وزيت السمسم، "كل هذه المكونات تعكس تاريخ المجتمعات الأفريقية والآسيوية"، كما يقول الطاهي سمولز وهو يضع في المقلاة الخاصة به صلصة الصويا والنكهات العطرية التي تتطاير في الهواء.

طبق ذيل الثور للشيف ألكسندر سمولز يورونيوز

في السابق كان مغني أوبرا، سافر سمولز حول العالم، تنقل بين مدن عدة، لكنه لم يجد مدينة تقدم المأكولات الأفريقية الممتازة. حين عاد إلى منزله في نيويورك، أنشأ سمولز أول مطعم أمريكي أفرو - آسيوي في المدينة، "The Cecil" ، الذي لاقى استحساناً كبيراً. ومن مطاعمه السابقة الأخرى التي يستمتع فيها الزبائن بموسيقى الجاز والعشاء: Minton’s و Café Beulah و Sweet Ophelia’s و Shoebox Café.

اليوم، يركز سمولز على الترويج لـ"الكيبولان" على أمل العثور على مستثمرين للمساعدة في بناء قاعات طعام أفريقية مستقبلية، بالإضافة إلى نشر مذكراته في الطهي. صدر كتابه الأخير "Meals, Music and Muses : Recipes from My African American Kitchen" في عام 2020.

لتذوق مأكولات ألكسندر سمولز الأفريقية، يمكنك زيارة إكسبو 2020 دبي لغاية 31 آذار / مارس 2022، أو جرب عمل طبق أوكستيل (ذیل الثور) بالأرز المقلي بنفسك، لكن تذكر الفلفل الحار!

المكونات

1 كيلو أوكستيل (ذیل الثور)

3 أكواب أرز مطبوخ أبيض وأسود

4 رؤوس من الكرنب

2 كوب من براعم الصويا

6 بصل أخضر مقطع

4 حبات من الفلفل الحار مقطعة إلى شرائح ويوضع بعضها جانباً للتزيين

1 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة مسحوق "خمس بهارات"

نصف ملعقة صغيرة ملح

½3 ملاعق كبيرة صلصة الصويا

نصف ملعقة صغيرة خل الأرز

4 ملاعق كبيرة زيت الزيتون

2 ملاعق كبيرة زيت السمسم

4 بيضات - 2 مسلوقة للتزيين

فلفل حلو مدخن حسب الرغبة

1 حفنة كزبرة

طريقة العمل

يفرك ذيل الثور بالملح ومسحوق خمس بهارات.

2. يغطى المزيج ويطبخ بدرجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 3 ساعات حتى ينفصل اللحم عن العظم، ثم يبرد ويقطع ويوضع جانباً.

3. يخلط البيض مع نصف ملعقة كبيرة من صلصة الصويا وخل الأرز، ثم يوضع في المقلاة مع ملعقة كبيرة من الزيت. يُطبخ ثم يقطع ويوضع جانباً.

4. يسكب ما تبقى من زيت الزيتون والبصل الأخضر والفلفل الحار في المقلاة. يقلب لمدة دقيقتين.

5. يضاف الثوم ويقلى لمدة 30 ثانية.

6. تضاف باقي الخضار وتقلى لمدة 5 دقائق.

7. يضاف اللحم المبشور والأرز وزيت السمسم و 3 ملاعق كبيرة من صلصة الصويا، ثم تقلى حتى يصبح الأرز مقرمشاً نوعاً ما.

8. يُقدم مع الكزبرة المفرومة الطازجة.