قطارٌ ليلي بين براغ وزيورخ عبر ألمانيا.. تعرف على خدماته وأسعار تذاكره

بدأت شركة السكك الحديدية التشيكية تسيير رحلة قطارٍ ليلي ينطلق من العاصمة براغ إلى مدينة زيورخ السويسرية ، وبالعكس، عبر الأراضي الألمانية في رحلتي ذهاب وإياب تستغرق مدة كل واحدة منهما نحو 14 ساعة، ويتخلل الرحلتين التوقف في محطتي فرانكفورت وبازل.

القطار الذي تحتوي عرباته مقصورات للنوم، ينطلق من براغ في الساعة 6.25 مساءً ويصل إلى زيورخ في تمام الساعة 9.05، وينطلق من المدينة السويسرية المذكورة في الساعة 7.59 مساءً ليصل إلى العاصمة التشيكية في الساعة 9.25 صباحاً.

ويعدّ تشغيل الخط الحديدي الجديد، الواصل بين براغ وزيورخ عبر ألمانيا، عملية إحياء لخطٍ كان أغلق في العام 2017، علماً أن ثمة قطاراً ليلياً آخر يصل بين المدينتين المذكورتين عبرمدينة لينز النمساوية، إلاّ أن هذا القطار غالباً ما يكون مكتظاً بالمسافرين.

ويقول رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية التشيكية، ميشال كرابينيك: إن الخدمة الجديدة للشركة والتي يُطلق عليها اسم "كانوبوس" ستعمل على "توسيع الخيارات أمام المسافرين (بين براغ وزيورخ ) من خلال تقديم هذا الخط الذي يمرّ عبر ألمانيا"، وسيتم تخديم الخط الجديد من قبل مشغّلي السكك الحديدية في كل من التشيك والنمسا وسويسرا وألمانيا.

وباستطاعة المسافرين الحصول على عدد من الخيارات فيما يتعلق بأسعار التذاكر وفقاً لنوع الخدمة التي يريدونها، إذ إن القطار يحوي خيارات تبدأ بعربات ذات 6 أسرّة وتنتهي بمقصورات نوم فاخرة فيها حمام خاص.

أما بالنسبة لأسعار التذاكر بين براغ وزيورخ، وبالعكس، فإن ثمن تذكرة السفر للشخص الواحد ضمن مقصوراتٍ من ستة أسرة يبلغ 49.90 يورو، أما في المقصورات التي تضمّ 4 أسرّة فتبلغ قيمة التذكرة فيها 59.90 يورو.

وبالنسبة للمقصورة المكوّنة من ثلاثة أسرّة فتبلغ قيمة التذكرة 69.90 يورو، أما تلك التي تحوي سريراً مزدوجاً فثمن تذكرتها 89.90 يورو، ومن يريد النوم داخل مقصورة بمفرده فعليه أن يدفع 139.90 يورو، كما أن ثمة خياراً آخر هو مقصورة السرير الفاخر، لأولئك الذين يعشقون حياة الرفاهية.. وبإمكان المرء أن يقدر ثمن تذكرة هذا الخيار..