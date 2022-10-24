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رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني.
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بدون تعليق: جورجيا ميلوني تتسلم "جرس سلطة" رئاسة الوزراء من ماريو دراغي

تسلمت جورجيا ميلوني الأحد رئاسة وزراء إيطاليا من سلفها ماريو دراغي. ويتميز احتفال تسلُّم رئاسة الوزراء في إيطاليا بتسليم صاحب المنصب المنتهية سلطته الجرس الذي كان يستخدمه لتنظيم نقاشات الحكومة لمسؤول الجديد. سلّم  دراغي، الذي ترأس حكومة إيطاليا في شباط/فبراير 2021، السلطة لزعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة ايطاليا) اليميني المتطرف في قصر كيجي مقر الحكومة.

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وقالت ميلوني في ختام أول اجتماع لمجلس الوزراء استمر حوالى ثلاثين دقيقة "علينا أن نكون موحدين. هناك أوضاع طارئة تواجهها البلاد. علينا أن نعمل معا". وجاء تصريحها على خلفية توتر مع سيلفيو برلوسكوني وماتيو سالفيني اللذين انضما الى ائتلافها.

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