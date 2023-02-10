يتابع آلاف المنكوبين عمليات الانقاذ في تركيا على أمل العثور على أحبائهم وإخراجهم أحياء من تحت الأنقاض وسط ظروف مناخية صعبة حيث بلغت الحرارة باكرا صباح الخميس في مدينة غازي عنتاب خمس درجات تحت الصفر، وبالرغم من البرد، لا تزال آلاف العائلات الناجية من الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا تنام في سياراتها وفي خيم مؤقتة خشية العودة إلى منازلها أو لأنها مُنعت من ذلك.

يتابع آلاف المنكوبين عمليات الانقاذ في تركيا على أمل العثور على أحبائهم وإخراجهم أحياء من تحت الأنقاض وسط ظروف مناخية صعبة حيث بلغت الحرارة باكرا صباح الخميس في مدينة غازي عنتاب خمس درجات تحت الصفر، وبالرغم من البرد، لا تزال آلاف العائلات الناجية من الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا تنام في سياراتها وفي خيم مؤقتة خشية العودة إلى منازلها أو لأنها مُنعت من ذلك.