شاهد: وضع أكاليل الزهور والشموع أمام مدرسة شهدت عملية إطلاق نار في صربيا

واصل الصرب وضع أكاليل الزهور والشموع أمام مدرسة في بلغراد شهدت عملية إطلاق نار من قبل مراهق يبلغ من العمر 13 عامًا على زملائه الطلاب في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل سبع فتيات وصبي وحارس المدرسة. واصطف عدد من المواطنين لتقديم تعزيهم في كتاب وُضع خصيصا لهذا الغرض.

في غضون ذلك، نُظمت مراسم تأبين لضحايا عمليتي إطلاق نار وقعتا قبل يوم واحد فقط هذا الأسبوع، وأسفرتا عن مقتل 17 شخصًا وإصابة 21 آخرين جلّهم من الأطفال. وسادت حالة من الحزن صربيا غداة عمليتي إطلاق النار واستُهلّت الفصول الدراسية في جميع مدارس البلاد، بدقيقة صمت حداداً على الضحايا.