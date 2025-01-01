وتألقت كل من باريس وروما وبرلين بالإضافة إلى لندن وغيرها من دول الاتحاد في عروضها الرائعة، حيث أقامت العاصمة الفرنسية العد التنازلي في جادة الشانزليزيه، وتم تحويل نصب قوس النصر الرمزي في المدينة إلى لوحة عملاقة لعرض ضوئي احتفاءً بمعالم عاصمة النور.
فيديو. العواصم الأوروبية تتألق في عروض نارية ساحرة لاستقبال العام الجديد
آخر تحديث:
أضاءت المفرقعات النارية سماء عواصم الاتحاد الأوروبي في عرض ناري خلاب، وسط الهتافات والعناق آملا في سنة طيبة.
