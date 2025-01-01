فيديو. العواصم الأوروبية تتألق في عروض نارية ساحرة لاستقبال العام الجديد

Climate Now

نعلمك بآخر الحقائق المناخية من مصادر عالمية رائدة، ونقدم لك تحليلات بآخر المستجدات، وشرحاً للتغيير الذي يطرأ على كوكبنا. نقابل الخبراء الذين يبحثون عن استراتيجيات جديدة بهدف التخفيف من حدّة هذا التغيير والتأقلم معه.