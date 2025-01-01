Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
عواصم الاتحاد الأوروبي تحتفل بالسنة الجديدة 2025
No Comment

فيديو. العواصم الأوروبية تتألق في عروض نارية ساحرة لاستقبال العام الجديد

آخر تحديث:

أضاءت المفرقعات النارية سماء عواصم الاتحاد الأوروبي في عرض ناري خلاب، وسط الهتافات والعناق آملا في سنة طيبة.

وتألقت كل من باريس وروما وبرلين بالإضافة إلى لندن وغيرها من دول الاتحاد في عروضها الرائعة، حيث أقامت العاصمة الفرنسية العد التنازلي في جادة الشانزليزيه، وتم تحويل نصب قوس النصر الرمزي في المدينة إلى لوحة عملاقة لعرض ضوئي احتفاءً بمعالم عاصمة النور.

