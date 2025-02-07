Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
في بنغلاديش، يواصل المتظاهرون في بنغلاديش هدم منزل عائلة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة
No Comment

فيديو. رحلت الشيخة حسينة وتركت الشارع يغلي.. متظاهرون يهدمون منزل رئيسة الوزراء السابقة

آخر تحديث:

وقد وقع هجوم الليلة الماضية بسبب خطاب كانت السيدة حسينة تخطط لإلقائه أمام مؤيديها من منفاها بالهند المجاورة، حيث فرت العام الماضي خلال انتفاضة طلابية مميتة ضد النظام الذي حكمته لمدة 15 عاماً.

وقد هدد بعض المتظاهرين يوم الأربعاء بـ"تجريف" المبنى إذا ما واصلت رئيسة الوزراء السابقة إلقاء خطابها الذي يعطي إشارة الانطلاق لفعاليات احتجاجية تستمر لمدة شهر بقيادة حزبها السياسي، رابطة عوامي، الذي تتزعمه. ويحاول الحزب كسب التأييد في مواجهة مزاعم الاعتداء على أعضائه وغيرهم من مؤيدي الشيخة حسينة.

وقد اتهمت حكومة تصريف الأعمال، التي تحاول الحفاظ على القانون والنظام ومنع عدالة الغوغاء ضد أنصار حسينة، رئيسة الوزراء السابقة المتهمة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع خلال فترة حكمها التي بدأت عام 2009.

من جانبها، اتهمت رابطة عوامي حكومة السيد محمد يونس بانتهاك حقوق الإنسان وقمع الأقليات في بنغلاديش، وهي تهمة نفتها السلطات.

