فيديو. العثور على حوت أحدب نافق على شاطئ في ريو دي جانيرو

وكان الحوت قد شوهد في وقت سابق من اليوم نفسه وهو يطفو على سطح المياه في المنطقة الغربية من ريو دي جانيرو، قبل أن يدفعه التيار إلى ساو كونرادو.

وحاولت السلطات المحلية التعامل بسرعة مع الحادثة، إلا أن سبب الوفاة لم يُؤكد بعد.

تجدر الإشارة إلى أن الحيتان الحدباء تظهر بانتظام على طول ساحل ريو بين يونيو ونوفمبر، وتبلغ ذروة تواجدها بين يوليو وسبتمبر.

ويهاجر سنويًا نحو 25,000 حوت أحدب لمسافة تقارب 4,000 كيلومتر من مناطق التغذية في القطب الجنوبي إلى مناطق التكاثر قبالة شمال شرق البرازيل، لا سيما حول منطقة أبروهيوس، المعروفة بشعابها المرجانية وتنوعها البحري.